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В Китае построили гигантский телескоп для поиска инопланетян

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364398_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441428-ru.html

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Узбекистан бесплатно построит в Оше школу на 630 мест

7 августа 2017, 9:53       Комментарии

Китайские ученые построили радиотелескоп диаметром 500 метров, сообщает Росбалт.
Тарелку установили в горном ущелье Гуйчжоу. Власти переселили около 9 тысяч человек, чтобы работе обсерватории ничего не мешало. На строительство системы FAST было потрачено около $180 млн, а на реализацию проекта ушло пять лет.
Радиотелескоп можно будет использовать для поиска инопланетян, перехвата их сигналов, изучения темной материи и других галактик. Сначала они намерены обнаружить пульсары, экзопланеты, черные дыры и признаки внеземной жизни.

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