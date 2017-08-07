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Министр финансов Адылбек Касымалиев не имеет своего дома и машины

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364403_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441427-ru.html

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7 августа 2017, 9:55       Комментарии

В прошлом году министр финансов Адылбек Касымалиев на своем посту заработал 998 тысяч сомов. Такие данные приведены в отчете о доходах и расходах чиновников за 2016 год.
По данным Госкадровой службы, годовая зарплата министра составила 998 тысяч сомов. В отчете министр не указал наличие собственного жилья, машины и другого имущества.
Более доходным выдался год для его близкого родственника. В прошлом году он заработал 1,16 млн сомов от предпринимательской деятельности. Также он владеет домом, двумя земельными участками, парикмахерской, кафетерием, а также двумя автомобилями.

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