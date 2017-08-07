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Первое объединение. Четыре кандидата в президенты выступают единым фронтом

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364407_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441425-ru.html

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7 августа 2017, 10:08       Комментарии

Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев решили объединиться.
По информации секретариата фракции "Онугуу-Прогресс", вчера, 6 августа, лидеры трех политических партий - "Ата-Журт Мекенчил", "Бүтүн Кыргызстан" и "Өнүгүү-Прогресс" подписали соглашение о своем объединении в новую политическую партию и поддержке единого кандидата в президенты.
В соглашении говорится: "Мы, руководители политических партий, чувствуя свою ответственность и принимая во внимание сложившуюся политическую ситуацию в стране, в контексте предстоящих президентских выборов считаем необходимым объединить свои усилия для сохранения единства народа, политической стабильности и проведения честных выборов".
Инициаторами новой политической площадки также подчеркивается: "В целях консолидации политических сил мы провели ряд встреч, результатом которых стало понимание, что ценности и цели наши едины. Для нас архиважным вопросом является целостность и суверенитет нашей страны. Для реализации этих задач мы решили объединиться и создать новую политическую партию, которая соберет всех неравнодушных граждан, общественные и политические силы нашего государства".
В соглашении также указывается, что инициаторы новой политической площадки готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными силами".
Под соответствующим меморандумом об объединении трех политических партий подписались Адахан Мадумаров, Ахматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиев и Бакыт Торобаев.
Кто из них будет бороться за пост главы государства, пока неизвестно.

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