Машина слетела с трассы на Иссык-Куле, погиб водитель

7 августа 2017, 10:10 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. В Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области в селе Совхоз-Каракол автомобиль слетел с трассы, погиб водитель, сообщила пресс-служба МЧС.

Авария произошла в воскресенье, 6 августа, примерно в 13.00.

58-летний водитель Mitsubishi Galant скончался на месте, двоих пассажиров госпитализировали в районную больницу.

На месте ДТП работали спасатели МЧС, которые помогали вытаскивать пострадавших из машины.

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