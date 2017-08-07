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Машина слетела с трассы на Иссык-Куле, погиб водитель

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441424-ru.html

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Водитель, не усни за рулем! Советы ГУПМ перед дальней поездкой

7 августа 2017, 10:10       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. В Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области в селе Совхоз-Каракол автомобиль слетел с трассы, погиб водитель, сообщила пресс-служба МЧС.
Авария произошла в воскресенье, 6 августа, примерно в 13.00.
58-летний водитель Mitsubishi Galant скончался на месте, двоих пассажиров госпитализировали в районную больницу.
На месте ДТП работали спасатели МЧС, которые помогали вытаскивать пострадавших из машины.
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