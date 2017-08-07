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В Бишкеке прошел масштабный фестиваль культур "GlobalVillage 2017"

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441423-ru.html

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В центре Бишкека на "зебре" сбили женщину

7 августа 2017, 9:15       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Мэрия города Бишкек совместно с молодежной организацией AIESEC в Кыргызстане у памятника Курманжан Датки провели масштабный фестиваль культур "GlobalVillage 2017".
Фестиваль Культур - это национальное мероприятие, с участием иностранных стажеров из разных стран мира, а также представителей других культур, проживающих в Кыргызстане, реализуемый международной молодёжной организацией "AIESEC" уже пятый год в городе Бишкек. Ежегодно его посещают более 8000 людей.
Как сообщили в столичном муниципалитете, главной целью мероприятия является ознакомление жителей столицы с культурой, традициями разных стран, что поможет расширить кругозор, развить взаимоотношения и толерантность между народами.
На фестивале были представлены культуры таких стран, как Испания, Чехия, США, Польша, Бразилия, Тайланд , Индонезия, Словакия, Австрия, Китай, Турция, Бельгия, Нидерланды, Тайвань, Португалия, Малайзия, Румыния и, конечно же, Кыргызстан.
Посетители также смогли насладиться выступлениями разных культур, певцов, танцев, а также поучаствовать в конкурсах, где выиграли ценные призы.

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