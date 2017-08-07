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Кыргызская делегация приняла участие в церемонии инаугурации президента Ирана

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzska...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441422-ru.html

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7 августа 2017, 9:37       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Кыргызская делегация во главе с министром иностранных дел КР Эрланом Абдылдаевым приняла участие в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, которая состоялась 5 августа.
По данным пресс-службы МИДа КР, на данном мероприятии также приняли участие главы делегаций различных государств на уровне президентов, премьер-министров, спикеров парламентов, министров иностранных дел, а также руководителей различных международных и региональных организаций.
Сообщается, что в рамках мероприятия Абдылдаев провел ряд двусторонних встреч, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений.

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