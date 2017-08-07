В Бишкеке прошло мероприятие, призванное привлечь внимание к правам лиц с ОВЗ

7 августа 2017, 9:42 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Общественный Фонд "Оказание юридической помощи инвалидам" совместно с мэрией города Бишкек возле памятника Курманжан Датки провели мероприятие с участием вице-мэра Бишкека Айгуль Рыскуловой, призванное привлечь внимание к правам лиц с ОВЗ

Как сообщили в мэрии Бишкека, во время мероприятия Айгуль Рыскулова подчеркнула, что лица с ограниченными возможностями здоровья имеют множество талантов и благодаря правильной юридической помощи могут реализовать себя в разных сферах деятельности.

Во время мероприятия организаторы и участники показали флешмоб, а также для всех желающих была организована фотовыставка.