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Более 700 директоров школ обучили принципам эффективного управления

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/bolee-700...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441420-ru.html

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7 августа 2017, 9:48       Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Министерство образования и науки обучило принципам эффективного управления 772 директоров школ, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обучение было проведено в сотрудничестве с проектом Всемирного банка "Поддержка реформ с системе образования" в Чуйской, Таласской, Ысык-Кульской, Нарынской, Баткенской и Ошской областях. В настоящее время продолжается работа в Джалал-Абадской и Ошской областях.
Директоров обучали принципам школьного руководства и управления финансами, методам планирования и обсуждения бюджетов, а также планированию и отчетности о развитии школ.
Одновременно Министерство приступило к разработке и внедрению системы отчетности школ. Планируется, что на сайте ведомства будут размещаться бюджеты и электронные отчетности по всем школам страны в свободном доступе.

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