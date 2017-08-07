Более 700 директоров школ обучили принципам эффективного управления

7 августа 2017, 9:48 Комментарии

Бишкек, 7 августа /Кабар/. Министерство образования и науки обучило принципам эффективного управления 772 директоров школ, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обучение было проведено в сотрудничестве с проектом Всемирного банка "Поддержка реформ с системе образования" в Чуйской, Таласской, Ысык-Кульской, Нарынской, Баткенской и Ошской областях. В настоящее время продолжается работа в Джалал-Абадской и Ошской областях.

Директоров обучали принципам школьного руководства и управления финансами, методам планирования и обсуждения бюджетов, а также планированию и отчетности о развитии школ.

Одновременно Министерство приступило к разработке и внедрению системы отчетности школ. Планируется, что на сайте ведомства будут размещаться бюджеты и электронные отчетности по всем школам страны в свободном доступе.