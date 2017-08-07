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В Венесуэле в ходе атаки на военную базу погибли два человека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364397_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441417-ru.html

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7 августа 2017, 9:31       Комментарии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в результате нападения на военную базу Фуэрте-Парамакай, штат Карабобо, двое нападавших были убиты. Об этом Мадуро заявил в телевизионном выступлении, передает РБК со ссылкой на Associated Press.
По словам президента, 10 атаковавших сумели сбежать, сейчас правительственные войска проводят их поиски. Из десяти сбежавших "только один был военным". Кроме того, один человек был ранен и еще семь были схвачены.
Как уточнил Мадуро, нападение произошло около 4-х утра, на территорию базы проникли 20 человек. Президент утверждает, что нападение было "оплачено" антиправительственными лидерами, базирующимися в Майами и Колумбии.
Незадолго до нападения группа вооруженных и одетых в военную форму людей из штата Карабобо объявила о восстании против президента страны Николаса Мадуро. В социальных сетях военные, назвавшие себя бойцами 41-й бригады Валенсии, опубликовали видеообращение к жителям Венесуэлы.
"Мы объявляем о законном восстании <...> Мы доводим до сведения, что это не государственный переворот. Это гражданское и военное действие, направленное на восстановление конституционного порядка", - говорится в обращении.
Позднее, по данным Associated Press, глава правящей партии страны Диосдадо Кабельо заявил о "террористической атаке" на военную базу Фуэрте-Парамакай, штат Карабобо. По словам Кабельо, все нападавшие были арестованы.

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