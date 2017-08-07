Кыргызстан занял 74-е место в рейтинге защищенности граждан — Gallup

7 августа 2017, 9:33 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Кыргызстан получил 74 балла в рейтинге защищенности безопасности граждан, составленном американской организацией Gallup International.

Данные получены на основе опроса 136 тысяч жителей более 135 стран. Гражданам разных государств задавали вопросы, касающиеся уровня преступности в районах их проживания и надежности местных правоохранителей.

Из стран Центральной Азии Кыргызстан стал государством, где граждане чувствуют себя наименее защищенными. Казахстан получил 74 балла, Таджикистан - 86, а Узбекистан занял второе место в мировом рейтинге, получив 95 баллов.

Таким образом, КР оказалась на одной строке с Россией и Сенегалом.

Узбекистан и Таджикистан попали в десятку стран, где граждане считают, что находятся в безопасности. Рейтинг возглавил Сингапур, получивший 97 баллов. Список замыкают Сальвадор (54 балла), Либерия (53), Венесуэла (42).

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });