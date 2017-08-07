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Кыргызстан занял 74-е место в рейтинге защищенности граждан — Gallup

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441416-ru.html

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7 августа 2017, 9:33       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Кыргызстан получил 74 балла в рейтинге защищенности безопасности граждан, составленном американской организацией Gallup International.
Данные получены на основе опроса 136 тысяч жителей более 135 стран. Гражданам разных государств задавали вопросы, касающиеся уровня преступности в районах их проживания и надежности местных правоохранителей.
Из стран Центральной Азии Кыргызстан стал государством, где граждане чувствуют себя наименее защищенными. Казахстан получил 74 балла, Таджикистан - 86, а Узбекистан занял второе место в мировом рейтинге, получив 95 баллов.
Таким образом, КР оказалась на одной строке с Россией и Сенегалом.
Узбекистан и Таджикистан попали в десятку стран, где граждане считают, что находятся в безопасности. Рейтинг возглавил Сингапур, получивший 97 баллов. Список замыкают Сальвадор (54 балла), Либерия (53), Венесуэла (42).
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