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Чистая вода и "Таза коом": о чем еще говорил глава МИД Кыргызстана с Федерикой Могерини

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/chista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441415-ru.html

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7 августа 2017, 9:14       Комментарии

В субботу, 5 августа, состоялась встреча министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с Верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в рамках визита кыргызстанской делегации в Иран по случаю инаугурации президента Хасана Роухани. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе встречи стороны обсудили договоренности, достигнутые по итогам визита президента КР А.Атамбаева в г.Брюссель 15-17 февраля 2017 года, актуальные вопросы двустороннего сотрудничества между ЕС и КР, в том числе организации взаимных визитов на высоком уровне, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.
Также стороны обменялись мнениями по вопросам оказания содействия со стороны ЕС в продвижении инициатив КР, в том числе в реализации проекта "Таза Коом", обеспечению чистой питьевой водой населения сельской местности КР.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини выразила поддержку демократическим реформам, реализуемым в КР, и пожелала успешного проведения предстоящих президентских выборов.

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