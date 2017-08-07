В Бишкеке прошел флешмоб с участием людей с ОВЗ

7 августа 2017, 9:26 Комментарии

В Бишкеке прошло мероприятие, призванное привлечь внимание к правам лиц с ОВЗ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Общественный Фонд «Оказание юридической помощи инвалидам» совместно со столичным муниципалитетом провели мероприятие с участием вице-мэра Бишкека Айгуль Рыскуловой возле памятника Курманжан Датке.

Во время мероприятия Айгуль Рыскулова подчеркнула, что лица с ограниченными возможностями здоровья имеют множество талантов и благодаря правильной юридической помощи могут реализовать себя в разных сферах деятельности.

Во время мероприятия организаторы и участники показали флэшмоб, а также для всех желающих была организована фотовыставка.

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