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В Венесуэле в ходе атаки на военную базу погибли два человекаВ Венесуэле в ходе атаки на военную базу погибли два человекаВ Бишкеке прошел масштабный фестиваль культур "GlobalVillage 2017"В Бишкеке прошел масштабный фестиваль культур "GlobalVillage 2017"

В Бишкеке прошел флешмоб с участием людей с ОВЗ

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441414-ru.html

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В центре Бишкека на "зебре" сбили женщину

7 августа 2017, 9:26       Комментарии

В Бишкеке прошло мероприятие, призванное привлечь внимание к правам лиц с ОВЗ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Общественный Фонд «Оказание юридической помощи инвалидам» совместно со столичным муниципалитетом провели мероприятие с участием вице-мэра Бишкека Айгуль Рыскуловой возле памятника Курманжан Датке.
Во время мероприятия Айгуль Рыскулова подчеркнула, что лица с ограниченными возможностями здоровья имеют множество талантов и благодаря правильной юридической помощи могут реализовать себя в разных сферах деятельности.
Во время мероприятия организаторы и участники показали флэшмоб, а также для всех желающих была организована фотовыставка.
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