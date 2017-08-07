Прогноз погоды: в Бишкек вернулась жара

Ссылка на новость: http://www.for.kg/news-441413-ru.html

7 августа 2017, 9:32 Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 7-9 августа без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.

<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>20…22</td> <td>35…37</td> <td>21…23</td> <td>36…38</td> <td>21…23</td> <td>35…37</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>