Глава МИД Кыргызстана принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Х.Роухани

7 августа 2017, 9:08 Комментарии

Церемония инаугурации президента Ирана Хасана Роухани состоялась 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

В церемонии приняла участие делегация из Кыргызстана во главе с министром Эрланом Абдылдаевым.

На данном мероприятии также приняли участие главы делегаций различных государств на уровне президентов, премьер-министров, спикеров парламентов, министров иностранных дел, а также руководителей различных международных и региональных организаций.

В рамках данного мероприятия Э.Абдылдаев провел ряд двусторонних встреч, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений.