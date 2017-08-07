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Глава МИД Кыргызстана принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана Х.Роухани

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441412-ru.html

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7 августа 2017, 9:08       Комментарии

Церемония инаугурации президента Ирана Хасана Роухани состоялась 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
В церемонии приняла участие делегация из Кыргызстана во главе с министром Эрланом Абдылдаевым.
На данном мероприятии также приняли участие главы делегаций различных государств на уровне президентов, премьер-министров, спикеров парламентов, министров иностранных дел, а также руководителей различных международных и региональных организаций.
В рамках данного мероприятия Э.Абдылдаев провел ряд двусторонних встреч, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений.

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