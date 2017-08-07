В Госкомитете по делам обороны издан приказ о медицинском обеспечении и санаторно-курортном лечении военнослужащих и их семей

7 августа 2017, 9:13 Комментарии
В Государственном комитете по делам обороны издан приказ о медицинском обеспечении в Вооруженных силах Кыргызстана.
Как сообщается в приказе, медслужба Вооруженных сил представляет собой систему органов военного управления медицинской службы, медицинских подразделений, воинских частей и учреждений, предназначенных для медицинского обеспечения войск.
Медицинская служба ВС является составной частью государственной системы здравоохранения и обеспечивает реализацию прав военнослужащих и других граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в соответствии с законодательством КР.
Медицинское обеспечение включает военно-медицинскую подготовку личного состава; гигиеническое обучение и воспитание военнослужащих, пропаганду здорового образа жизни; медицинский контроль за условиями жизнедеятельности личного состава; лечебно-профилактические мероприятия; военно-врачебную экспертизу; снабжение медицинской техникой и имуществом.
Военно-медицинская подготовка личного состава - один из предметов боевой подготовки личного состава Вооруженных сил, задачей которой является подготовка личного состава к оказанию первой помощи в объеме само- и взаимопомощи при ранениях, травмах и поражениях.
Организация военно-медицинской подготовки личного состава возлагается на начальника медицинской службы воинской части.
Военно-медицинская подготовка включает:
а) обучение личного состава правилам и приемам проведения простейших противошоковых мероприятий и привитие навыков их проведения;
б) обучение личного состава правилам использования табельных индивидуальных средств медицинской защиты, а также использования подручных средств для оказания первой помощи;
в) обучение личного состава приемам розыска, привитие навыков извлечения из боевой техники и труднодоступных мест, переноски и транспортировании раненых и пораженных;
г) обучение личного состава правилам поведения и мерам профилактики в условиях заражения радиоактивными и отравляющими веществами и бактериальными средствами, а также приемам проведения частичной санитарной обработки;
д) ознакомление личного состава с признаками инфекционных заболеваний, их профилактикой, правилами личной и общественной гигиены.
Планирование военно-медицинской подготовки осуществляется командирами воинских частей и подразделений при участии начальника медицинской службы воинской части.
Занятия по военно-медицинской подготовке проводятся врачами (фельдшерами, санитарными инструкторами) воинских частей, командирами подразделений. При обучении учитывается специфика выполняемых воинской частью задач.
Гигиеническое обучение и воспитание военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни представляет собой процесс формирования у военнослужащих осознанного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья, соблюдению санитарных правил и норм, охране окружающей природной среды. Ее тематика определяется особенностями учебно-боевой деятельности личного состава, заболеваемостью личного состава воинских частей гарнизонов и населения, климатогеографическими характеристиками региона.
Организация гигиенического обучения и воспитания военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни в воинской части осуществляется начальником медицинской службы воинской части во взаимодействии с заместителем командира воинской части по воспитательной работе, в медицинских воинских частях, учреждениях - начальником медицинской части, учреждения или его заместителем.
Гигиеническое обучение и воспитание военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни осуществляется в форме проведения консультаций, лекций, индивидуальных и групповых бесед с использованием наглядных пособий и технических средств воспитания.
Медицинский контроль за условиями жизнедеятельности личного состава - деятельность должностных лиц медицинской службы по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава.
Медицинский контроль осуществляют начальники и специалисты санитарно-эпидемиологических учреждений, а также начальники медицинской службы, врачи и средний медицинский персонал воинских частей.
Должностные лица имеют право:
а) вносить на рассмотрение соответствующих должностных лиц предложения по вопросам соблюдения санитарного законодательства, проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, сохранения и укрепления здоровья личного состава, охраны окружающей природной среды, улучшения условий военной службы;
б) проводить в воинской части санитарно-эпидемиологические расследования (обследования);
в) проводить в воинской части отбор для исследований проб и образцов воздуха, воды, почвы, продукции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов;
г) проверять санитарное состояние транспорта воинских частей, предназначенного для перевозки продовольствия и пищевых продуктов;
е) рекомендовать соответствующим должностным лицам временно не допускать лиц, являющихся носителями инфекционных болезней к работам, предусмотренных перечнем работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры;
ж) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для личного состава воинской части, принимать решения:
- о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями и лиц с подозрением на такие заболевания;
- о проведении обязательного медицинского осмотра, лабораторного обследования, медицинского наблюдения (изоляции, госпитализации) лиц, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями в соответствии с существующим порядком;
- о проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации на объектах воинской части, в очагах инфекционных заболеваний, а также в помещениях и на территории, где сохраняются условия для возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Медицинский контроль включает в себя:
а) изучение, оценку и прогнозирование состояния здоровья личного состава на основе анализа результатов медицинского обследования военнослужащих срочной службы, вновь прибывших в воинскую часть, углубленных и контрольных медицинских осмотров военнослужащих, повседневного медицинского наблюдения в процессе боевой подготовки, диспансерного динамического наблюдения;
б) изучение качества и полноты проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в воинской части;
в) проверку выполнения должностными лицами и отдельными военнослужащими требований по сохранению и укреплению здоровья.
Конкретный объем и периодичность медицинского контроля в воинской части определяется военно-медицинским управлением Госкомобороны КР.
Лечебно-профилактические мероприятия - совокупность мер по сохранению и укреплению здоровья военнослужащих, обеспечению их высокой боеспособности, предупреждению и снижению заболеваемости, трудопотерь, увольняемости с военной службы по болезни и смертности личного состава, а также своевременному выявлению и лечению заболевших военнослужащих, быстрейшему восстановлению их здоровья.
Лечебно-профилактические мероприятия включают:
а) диспансеризацию военнослужащих;
б) своевременное оказание заболевшим военнослужащим необходимой медицинской помощи, их лечение в амбулаторных и стационарных условиях;
в) проведение медицинской реабилитации;
г) санаторно-курортное лечение и организованный отдых военнослужащих;
д) организацию донорства.
Правом на бесплатную медицинскую помощь в военно-лечебных учреждениях имеют военнослужащие, уволенные военнослужащие с военной службы (за исключением дискредитирующих оснований) и имеющие выслугу 20 календарных лет и более, члены их семей, а также уволенные военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, травмы или увечья, полученных при исполнении воинских обязанностей, либо заболевания, полученного в период прохождения военной службы, независимо от выслуги лет. При отсутствии по месту военной службы или месту жительства военно-медицинских учреждений или соответствующих специалистов в них, либо специального медицинского оборудования медико-санитарная помощь указанным лицам оказывается в государственных или муниципальных организациях здравоохранения бесплатно.
Членам семей вышеуказанной категории лиц, пользующимся правом бесплатного медицинского обеспечения относятся жена (муж), дети до 18 лет.
Расходы на оказание медицинской помощи в лечебных учреждениях здравоохранения возмещаются за счет республиканского бюджета в порядке, установленном правительством.
Скорая неотложная медицинская помощь оказывается военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей бесплатно всеми учреждениями здравоохранения независимо от территориальной и ведомственной принадлежности и формы собственности при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.
Санаторно-курортное лечение и организованный отдых является составной частью системы лечебно-профилактических мероприятий. Военнослужащие и члены их семей имеют право на получение санаторно-курортного лечения в военном санатории на льготных условиях (не более одного раза в год).
Право на льготное санаторно-курортное лечение сохраняется за военнослужащими, уволенными с военной службы, имеющими выслугу 20 лет и более, и членами их семей.
Порядок возмещения льготной части путевок определяется правительством.
Военно-врачебная экспертиза определяет годность по состоянию здоровья к военной службе граждан, подлежащих призыву на военную службу (альтернативную вневойсковую службу), поступающих на военную службу по контракту, пребывающих в запасе (резерве) Вооруженных сил КР, и устанавливает у военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы) и уволенных с военной службы причинную связь заболеваний, ранений, травм с военной службой (прохождением военных сборов), определяет виды, объем, сроки осуществления медико-социальной помощи военнослужащим и их реабилитации.
Составной частью военно-врачебной экспертизы является врачебно-летная экспертиза, которая решает задачи военно-врачебной экспертизы в отношении летного состава авиации Вооруженных сил.
Снабжение медицинской техникой и имуществом войск (далее - медицинское снабжение) представляет собой комплекс организационно-плановых, производственных, эксплуатационных и контрольных мероприятий, направленных на своевременное, полное и качественное обеспечение медицинской техникой и имуществом войск, для решения задач медицинского обеспечения ВС, поддержанию боевой и мобилизационной готовности медицинской службы.
Медицинское снабжение включает определение потребности в медицинском имуществе, его истребование, заготовку, прием, хранение, изготовление, отпуск, учет, контроль качества, техническое и метрологическое обеспечение, контрольно-ревизионную работу, экономические и другие мероприятия.
Задачами медицинского снабжения являются:
а) своевременное, полное и бесперебойное обеспечение медицинским имуществом воинских частей;
б) накопление всех видов запасов медицинского имущества на военное время и содержание их в постоянной готовности к использованию по предназначению;
в) организация эксплуатации медицинской техники, включающая мероприятия по подготовке ее к использованию по назначению, техническому обслуживанию, ремонту и метрологическому обеспечению средств измерений, применяемых медицинской службой;
г) контроль за рациональностью истребования, целесообразностью назначения, эффективностью использования, обеспечением сохранности медицинского имущества.