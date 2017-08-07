В Госкомитете по делам обороны издан приказ о медицинском обеспечении и санаторно-курортном лечении военнослужащих и их семей

7 августа 2017, 9:13 Комментарии

В Государственном комитете по делам обороны издан приказ о медицинском обеспечении в Вооруженных силах Кыргызстана.

Как сообщается в приказе, медслужба Вооруженных сил представляет собой систему органов военного управления медицинской службы, медицинских подразделений, воинских частей и учреждений, предназначенных для медицинского обеспечения войск.

Медицинская служба ВС является составной частью государственной системы здравоохранения и обеспечивает реализацию прав военнослужащих и других граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в соответствии с законодательством КР.

Медицинское обеспечение включает военно-медицинскую подготовку личного состава; гигиеническое обучение и воспитание военнослужащих, пропаганду здорового образа жизни; медицинский контроль за условиями жизнедеятельности личного состава; лечебно-профилактические мероприятия; военно-врачебную экспертизу; снабжение медицинской техникой и имуществом.

Военно-медицинская подготовка личного состава - один из предметов боевой подготовки личного состава Вооруженных сил, задачей которой является подготовка личного состава к оказанию первой помощи в объеме само- и взаимопомощи при ранениях, травмах и поражениях.

Организация военно-медицинской подготовки личного состава возлагается на начальника медицинской службы воинской части.

Военно-медицинская подготовка включает:

а) обучение личного состава правилам и приемам проведения простейших противошоковых мероприятий и привитие навыков их проведения;

б) обучение личного состава правилам использования табельных индивидуальных средств медицинской защиты, а также использования подручных средств для оказания первой помощи;

в) обучение личного состава приемам розыска, привитие навыков извлечения из боевой техники и труднодоступных мест, переноски и транспортировании раненых и пораженных;

г) обучение личного состава правилам поведения и мерам профилактики в условиях заражения радиоактивными и отравляющими веществами и бактериальными средствами, а также приемам проведения частичной санитарной обработки;

д) ознакомление личного состава с признаками инфекционных заболеваний, их профилактикой, правилами личной и общественной гигиены.

Планирование военно-медицинской подготовки осуществляется командирами воинских частей и подразделений при участии начальника медицинской службы воинской части.

Занятия по военно-медицинской подготовке проводятся врачами (фельдшерами, санитарными инструкторами) воинских частей, командирами подразделений. При обучении учитывается специфика выполняемых воинской частью задач.

Гигиеническое обучение и воспитание военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни представляет собой процесс формирования у военнослужащих осознанного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья, соблюдению санитарных правил и норм, охране окружающей природной среды. Ее тематика определяется особенностями учебно-боевой деятельности личного состава, заболеваемостью личного состава воинских частей гарнизонов и населения, климатогеографическими характеристиками региона.

Организация гигиенического обучения и воспитания военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни в воинской части осуществляется начальником медицинской службы воинской части во взаимодействии с заместителем командира воинской части по воспитательной работе, в медицинских воинских частях, учреждениях - начальником медицинской части, учреждения или его заместителем.

Гигиеническое обучение и воспитание военнослужащих, пропаганда здорового образа жизни осуществляется в форме проведения консультаций, лекций, индивидуальных и групповых бесед с использованием наглядных пособий и технических средств воспитания.

Медицинский контроль за условиями жизнедеятельности личного состава - деятельность должностных лиц медицинской службы по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава.

Медицинский контроль осуществляют начальники и специалисты санитарно-эпидемиологических учреждений, а также начальники медицинской службы, врачи и средний медицинский персонал воинских частей.

Должностные лица имеют право:

а) вносить на рассмотрение соответствующих должностных лиц предложения по вопросам соблюдения санитарного законодательства, проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий, сохранения и укрепления здоровья личного состава, охраны окружающей природной среды, улучшения условий военной службы;

б) проводить в воинской части санитарно-эпидемиологические расследования (обследования);

в) проводить в воинской части отбор для исследований проб и образцов воздуха, воды, почвы, продукции, в том числе продовольственного сырья и пищевых продуктов;

г) проверять санитарное состояние транспорта воинских частей, предназначенного для перевозки продовольствия и пищевых продуктов;

е) рекомендовать соответствующим должностным лицам временно не допускать лиц, являющихся носителями инфекционных болезней к работам, предусмотренных перечнем работ, для выполнения которых обязательны предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры;

ж) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для личного состава воинской части, принимать решения:

- о госпитализации для обследования или об изоляции больных инфекционными заболеваниями и лиц с подозрением на такие заболевания;

- о проведении обязательного медицинского осмотра, лабораторного обследования, медицинского наблюдения (изоляции, госпитализации) лиц, находившихся в контакте с больными инфекционными заболеваниями в соответствии с существующим порядком;

- о проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации на объектах воинской части, в очагах инфекционных заболеваний, а также в помещениях и на территории, где сохраняются условия для возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Медицинский контроль включает в себя:

а) изучение, оценку и прогнозирование состояния здоровья личного состава на основе анализа результатов медицинского обследования военнослужащих срочной службы, вновь прибывших в воинскую часть, углубленных и контрольных медицинских осмотров военнослужащих, повседневного медицинского наблюдения в процессе боевой подготовки, диспансерного динамического наблюдения;

б) изучение качества и полноты проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в воинской части;

в) проверку выполнения должностными лицами и отдельными военнослужащими требований по сохранению и укреплению здоровья.

Конкретный объем и периодичность медицинского контроля в воинской части определяется военно-медицинским управлением Госкомобороны КР.

Лечебно-профилактические мероприятия - совокупность мер по сохранению и укреплению здоровья военнослужащих, обеспечению их высокой боеспособности, предупреждению и снижению заболеваемости, трудопотерь, увольняемости с военной службы по болезни и смертности личного состава, а также своевременному выявлению и лечению заболевших военнослужащих, быстрейшему восстановлению их здоровья.

Лечебно-профилактические мероприятия включают:

а) диспансеризацию военнослужащих;

б) своевременное оказание заболевшим военнослужащим необходимой медицинской помощи, их лечение в амбулаторных и стационарных условиях;

в) проведение медицинской реабилитации;

г) санаторно-курортное лечение и организованный отдых военнослужащих;

д) организацию донорства.

Правом на бесплатную медицинскую помощь в военно-лечебных учреждениях имеют военнослужащие, уволенные военнослужащие с военной службы (за исключением дискредитирующих оснований) и имеющие выслугу 20 календарных лет и более, члены их семей, а также уволенные военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, травмы или увечья, полученных при исполнении воинских обязанностей, либо заболевания, полученного в период прохождения военной службы, независимо от выслуги лет. При отсутствии по месту военной службы или месту жительства военно-медицинских учреждений или соответствующих специалистов в них, либо специального медицинского оборудования медико-санитарная помощь указанным лицам оказывается в государственных или муниципальных организациях здравоохранения бесплатно.

Членам семей вышеуказанной категории лиц, пользующимся правом бесплатного медицинского обеспечения относятся жена (муж), дети до 18 лет.

Расходы на оказание медицинской помощи в лечебных учреждениях здравоохранения возмещаются за счет республиканского бюджета в порядке, установленном правительством.

Скорая неотложная медицинская помощь оказывается военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы и членам их семей бесплатно всеми учреждениями здравоохранения независимо от территориальной и ведомственной принадлежности и формы собственности при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Санаторно-курортное лечение и организованный отдых является составной частью системы лечебно-профилактических мероприятий. Военнослужащие и члены их семей имеют право на получение санаторно-курортного лечения в военном санатории на льготных условиях (не более одного раза в год).

Право на льготное санаторно-курортное лечение сохраняется за военнослужащими, уволенными с военной службы, имеющими выслугу 20 лет и более, и членами их семей.

Порядок возмещения льготной части путевок определяется правительством.

Военно-врачебная экспертиза определяет годность по состоянию здоровья к военной службе граждан, подлежащих призыву на военную службу (альтернативную вневойсковую службу), поступающих на военную службу по контракту, пребывающих в запасе (резерве) Вооруженных сил КР, и устанавливает у военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы) и уволенных с военной службы причинную связь заболеваний, ранений, травм с военной службой (прохождением военных сборов), определяет виды, объем, сроки осуществления медико-социальной помощи военнослужащим и их реабилитации.

Составной частью военно-врачебной экспертизы является врачебно-летная экспертиза, которая решает задачи военно-врачебной экспертизы в отношении летного состава авиации Вооруженных сил.

Снабжение медицинской техникой и имуществом войск (далее - медицинское снабжение) представляет собой комплекс организационно-плановых, производственных, эксплуатационных и контрольных мероприятий, направленных на своевременное, полное и качественное обеспечение медицинской техникой и имуществом войск, для решения задач медицинского обеспечения ВС, поддержанию боевой и мобилизационной готовности медицинской службы.

Медицинское снабжение включает определение потребности в медицинском имуществе, его истребование, заготовку, прием, хранение, изготовление, отпуск, учет, контроль качества, техническое и метрологическое обеспечение, контрольно-ревизионную работу, экономические и другие мероприятия.

Задачами медицинского снабжения являются:

а) своевременное, полное и бесперебойное обеспечение медицинским имуществом воинских частей;

б) накопление всех видов запасов медицинского имущества на военное время и содержание их в постоянной готовности к использованию по предназначению;

в) организация эксплуатации медицинской техники, включающая мероприятия по подготовке ее к использованию по назначению, техническому обслуживанию, ремонту и метрологическому обеспечению средств измерений, применяемых медицинской службой;

г) контроль за рациональностью истребования, целесообразностью назначения, эффективностью использования, обеспечением сохранности медицинского имущества.