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Умерла предполагаемый автор песни "Ой, мороз, мороз"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364394_ym...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441409-ru.html

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7 августа 2017, 8:56       Комментарии

Заслуженный работник культуры России Мария Уварова, заявлявшая о правах на песню "Ой, мороз, мороз", скончалась в Воронеже на 94-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино.
Уварова родилась в Воронежской области и была солисткой местного хора, в котором также пел ее муж Александр. Позже супруги переехали в Липецкую область, а в 1969 году создали в Липецке ансамбль народной песни "Россиянка".
Уварова написала книгу, в которой подробно рассказала, как сочиняла песню "Ой, мороз, мороз". По ее словам, композиция была написана в 1954 году для дуэта с мужем и Воронежского хора. После записи в студии ее имя, отмечала женщина, не поставили на грампластинке, а разбираться с этим она не стала.
В своих интервью в разные годы она высказывалась об этом противоречиво. К примеру, в беседе с журналистом "Аргументов и фактов" в 2012 году Уварова говорила, что услышала слова от девушки, которая приходила на прослушивание в хор, а в 2008 интервьюеру "Комсомольской правды" заявила, что "ночью я вскочила с постели и при свете ночника начала записывать родившиеся строки".
"Ой, мороз, мороз" не встречается в сборниках народных песен, но авторство в настоящее время не установлено. Кроме Уваровой, на него никто не претендовал. Композиция входит в репертуар многих певцов, в 1968 году она прозвучала в фильме "Хозяин тайги" в исполнении Валерия Золотухина, после чего приобрела большую популярность.

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