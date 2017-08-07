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Суйунчу! Наши таэквондоисты завоевали 22 медали на чемпионате Азии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441407-ru.html

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7 августа 2017, 9:06       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. 16 спортсменов сборной Кыргызстана завоевали 22 медали на чемпионате Азии по таэквондо ITF, сообщили корреспонденту Sputnik в кыргызстанском филиале ассоциации.
Чемпионат Азии проходил в Сеуле (Корея) с 3 по 5 августа.
Отечественная сборная завоевала 10 золотых, 4 серебряных, 8 бронзовых медалей. В команде было 16 спортсменов разного возраста - от 9 до 24 лет.
На официальной церемонии закрытия турнира право проведения Чемпионата Азии в 2019 году передано Кыргызстану. По предварительным данным, проходить он будет в Чолпон-Ате.
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