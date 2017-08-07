Суйунчу! Наши таэквондоисты завоевали 22 медали на чемпионате Азии

7 августа 2017, 9:06 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. 16 спортсменов сборной Кыргызстана завоевали 22 медали на чемпионате Азии по таэквондо ITF, сообщили корреспонденту Sputnik в кыргызстанском филиале ассоциации.

Чемпионат Азии проходил в Сеуле (Корея) с 3 по 5 августа.

Отечественная сборная завоевала 10 золотых, 4 серебряных, 8 бронзовых медалей. В команде было 16 спортсменов разного возраста - от 9 до 24 лет.

На официальной церемонии закрытия турнира право проведения Чемпионата Азии в 2019 году передано Кыргызстану. По предварительным данным, проходить он будет в Чолпон-Ате.

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