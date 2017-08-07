Positiff: Спортсмены из КР завоевали серебро на чемпионате мира по борьбе, школьник из КР занял 1 место в конкурсе Info Matrix

7 августа 2017, 8:19 Комментарии

Информационное агентство АКИpress предлагает подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить вчера.

Ученик из Ак-Талинского района Нарынской области Самат Султанмуратов принял участие на международном конкурсе Info Matrix

Самат занял 1 место и завоевал золотую медаль.

Спортсмены из Кыргызстана Жоламан Шаршенбеков и Роман Ким завоевали серебряные медали чемпионата мира по борьбе среди юниоров в Финляндии

Р.Ким выступал в весовой категории до 120 кг, а Ж.Шаршенбеков - до 55 кг.

В Национальном центре охраны материнства и детства завершился ремонт отделения патологии перинатального периода

В отделении отремонтирована ванная комната и комната трудотерапии для маленьких пациентов с органическим поражением нервной системы и приобретено дополнительное оборудование.

По сообщению Кыргызгидромета, 7 августа по республике без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.

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Ошская и Жалал-Абадская области

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Иссык-Кульская область

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Нарынская область

ночью: +7...+12

днем: +26...+31

В Бишкеке без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +35...+37.