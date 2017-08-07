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Positiff: Спортсмены из КР завоевали серебро на чемпионате мира по борьбе, школьник из КР занял 1 место в конкурсе Info Matrix

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441406-ru.html

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7 августа 2017, 8:19       Комментарии

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