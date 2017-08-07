Positiff: Спортсмены из КР завоевали серебро на чемпионате мира по борьбе, школьник из КР занял 1 место в конкурсе Info Matrix

7 августа 2017, 8:19 Комментарии
Информационное агентство АКИpress предлагает подборку позитивных новостей, которые вы могли пропустить вчера.
Ученик из Ак-Талинского района Нарынской области Самат Султанмуратов принял участие на международном конкурсе Info Matrix
Самат занял 1 место и завоевал золотую медаль.
Спортсмены из Кыргызстана Жоламан Шаршенбеков и Роман Ким завоевали серебряные медали чемпионата мира по борьбе среди юниоров в Финляндии
Р.Ким выступал в весовой категории до 120 кг, а Ж.Шаршенбеков - до 55 кг.
В Национальном центре охраны материнства и детства завершился ремонт отделения патологии перинатального периода
В отделении отремонтирована ванная комната и комната трудотерапии для маленьких пациентов с органическим поражением нервной системы и приобретено дополнительное оборудование.
По сообщению Кыргызгидромета, 7 августа по республике без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.
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В Бишкеке без осадков. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +35...+37.