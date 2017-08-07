Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке могут появиться 20 новых автобусов за 103 млн сомовВ Бишкеке могут появиться 20 новых автобусов за 103 млн сомовPositiff: Спортсмены из КР завоевали серебро на чемпионате мира по борьбе, школьник из КР занял 1 место в конкурсе Info MatrixPositiff: Спортсмены из КР завоевали серебро на чемпионате мира по борьбе, школьник из КР занял 1 место в конкурсе Info Matrix

Negatiff В лесу в пригороде Таласа произошел пожар, в аварии в Иссык-Атинском районе пострадали 6 человек

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441405-ru.html

Похожие новости

170 тыс. человек выступили против выделения жене Макрона денег из бюджета

Где в Бишкеке не будет света 7 августа — список улиц и микрорайонов

В Кочкорском районе потоп — поднялись грунтовые воды

В США около мечети произошел взрыв, пострадавших нет

Жээнбеков: Правительство продолжит оказывать помощь пострадавшим от стихии

7 августа 2017, 8:28       Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...
В пригороде Таласа произошел пожар лесу
По предварительным данным, пожар начался между 15:00 и 15:30.
В Иссык-Атинском районе бусик врезался в "Тойоту"
В результате ДТП пострадали водитель и 6 пассажиров.
В США около мечети произошел взрыв
Сообщается, что в момент взрыва в мечети находилось более десяти человек, никто не пострадал. Причины происшествия пока не установлены.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум