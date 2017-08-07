Negatiff В лесу в пригороде Таласа произошел пожар, в аварии в Иссык-Атинском районе пострадали 6 человек

7 августа 2017, 8:28 Комментарии
Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...
В пригороде Таласа произошел пожар лесу
По предварительным данным, пожар начался между 15:00 и 15:30.
В Иссык-Атинском районе бусик врезался в "Тойоту"
В результате ДТП пострадали водитель и 6 пассажиров.
В США около мечети произошел взрыв
Сообщается, что в момент взрыва в мечети находилось более десяти человек, никто не пострадал. Причины происшествия пока не установлены.