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Женщина искусала собаку в метро Торонто

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364392_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441403-ru.html

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7 августа 2017, 8:28       Комментарии

В метро Торонто (Канада) женщина покусала свою собаку, накричала на нее и несколько раз ударила. Видеозапись выложила на YouTube очевидица случившегося.
В ролике видно, что хозяйка то и дело говорит своему питомцу "Прекрати!", хотя он спокойно сидит у нее на коленях. Женщина также пару раз вытащила шерсть изо рта.
"Спустя какое-то время к ней подошел мужчина и попросил ее прекратить, а затем он отправился в кабину машиниста. Поезд остановился, к ней подошли трое сотрудников подземки, после чего она вышла из вагона", - написала под видео свидетельница.

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