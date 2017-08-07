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В Бишкеке могут появиться 20 новых автобусов за 103 млн сомов

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441402-ru.html

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7 августа 2017, 8:39       Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие (БАТП) планирует закупить 20 автобусов на сумму до 103 миллионов 200 тысяч сомов. Объявление о соответствующем тендере размещено на сайте государственных закупок КР.
Оно было опубликовано 4 августа, срок подачи конкурсных заявок истекает 28 августа. Помимо финансовой отчетности и прочих документов, участник тендера должен представить свидетельство о не менее двух успешных сделках на сумму не менее 100 тысяч сомов.
"Товар должен быть доставлен партией в количестве 20 единиц автобусов сроком не более 8 недель с даты заключения договора и получения авансового платежа", - говорится в описании тендера.
Муниципальное предприятие намерено заплатить 20 процентов от суммы сделки после заключения договора и 30 процентов после получения автобусов. Оставшаяся сумма будет погашена в течение трех месяцев.
Все возникшие споры, согласно договору, будут решаться по юрисдикции Кыргызстана.
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