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В коалиции США обосновали применение фосфорных бомб при ударе по Ракке

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364390_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441401-ru.html

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7 августа 2017, 8:02       Комментарии

Фосфорные бомбы применяются в Сирии в соответствии с законами вооруженного конфликта и с учетом потенциальной угрозы для мирного населения. Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель международной коалиции, возглавляемой США.
"Снаряды с белым фосфором применяются для создания дымовой завесы, задымления и целеуказания с учетом любого возможного побочного эффекта для мирных жителей и гражданских построек", - сказали в штабе.
МИД Сирии, отмечает агентство, назвал применение фосфора и нанесение ударов по жилым кварталам и госпиталю Ракки грубым нарушением международного права. Об этом говорится в послании ведомства, направленном в Совет безопасности ООН.
5 августа сообщалось, что в результате авиаударов по Ракке погибли 43 человека, многие ранены. Зампредседателя местного отделения сирийского общества Красного Полумесяца Дина аль-Асаад заявил, что самолеты международной коалиции атаковали больницу. По некоторым данным, при нападении скончались семь детей.
Штурм Ракки, неофициальной столицы террористической группировки "Исламское государство", идет с июня. Освобождение города считается одной из главных целей коалиции, ведущей боевые действия против экстремистов в Ираке и Сирии.

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