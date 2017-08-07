Где в Бишкеке не будет света 7 августа — список улиц и микрорайонов

7 августа 2017, 8:03 Комментарии

БИШКЕК, 7 авг - Sputnik. В Бишкеке 7 августа ожидаются отключения электроэнергии, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".

<ul> <li>С 9.00 до 18.00 света не будет в 3-м микрорайоне (дома № 10, 11, 14, 15, 18, 19) и в "Аламедине" (дома № 1-4);</li> <li>с 9.00 до 17.00 электричество отключат на улицах Ахунбаева, Чапаева, Короткой, Сельсоветской, Абдумомунова, Малдыбаева (дом №22), на проспектах Манаса и Дэн Сяопина, а также в переулке Краснофлотском;</li> <li>с 9.00 до 14.00 без света могут остаться улицы Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Медерова, Матросова, переулки Кокандский, Вишневый, Гвардейский, Ала-Тоо, а также жилмассив "Келечек" (14-я улица).</li> </ul> Перебои в электроснабжении связаны с ремонтными работами.

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