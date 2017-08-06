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Новости Кыргызстана

Легковушка и КамАЗ столкнулись под Бишкеком, погиб один из водителейЛегковушка и КамАЗ столкнулись под Бишкеком, погиб один из водителей

Борцы из Кыргызстана завоевали еще 2 медали на ЧМ среди юниоров

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441398-ru.html

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С триумфом домой! Юные таэквондисты завоевали 22 медали чемпионата Азии

6 августа 2017, 23:22       Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана Жоламан Шаршенбеков (до 55 килограммов) и Роман Ким (до 120) стали серебряными призерами чемпионата мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров, сообщается на сайте организаторов соревнований.
Чемпионат стартовал 1 августа в Финляндии и завершился в воскресенье, 6 августа.
Ранее кыргызстанцы завоевали одну золотую медаль, которая на счету Айпери Медет кызы (до 72 килограммов), одну серебряную (Акжол Махмудов, до 74, греко-римская борьба) и две бронзовые, завоеванные Мээрим Жуманазаровой (до 67) и Акбаром Кенжебек уулу (до 50, вольная борьба).
В последний день разыгрывалось несколько комплектов медалей по греко-римской борьбе. Два кыргызстанца вышли в финал: Жоламан Шаршенбеков (55 килограммов) и Роман Ким (до 120), однако оба уступили в решающих схватках спортсменам из Турции и Грузии.
Таким образом, на счету сборной КР 6 медалей.
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