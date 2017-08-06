Борцы из Кыргызстана завоевали еще 2 медали на ЧМ среди юниоров

6 августа 2017, 23:22 Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана Жоламан Шаршенбеков (до 55 килограммов) и Роман Ким (до 120) стали серебряными призерами чемпионата мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров, сообщается на сайте организаторов соревнований.

Чемпионат стартовал 1 августа в Финляндии и завершился в воскресенье, 6 августа.

Ранее кыргызстанцы завоевали одну золотую медаль, которая на счету Айпери Медет кызы (до 72 килограммов), одну серебряную (Акжол Махмудов, до 74, греко-римская борьба) и две бронзовые, завоеванные Мээрим Жуманазаровой (до 67) и Акбаром Кенжебек уулу (до 50, вольная борьба).

В последний день разыгрывалось несколько комплектов медалей по греко-римской борьбе. Два кыргызстанца вышли в финал: Жоламан Шаршенбеков (55 килограммов) и Роман Ким (до 120), однако оба уступили в решающих схватках спортсменам из Турции и Грузии.

Таким образом, на счету сборной КР 6 медалей.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });