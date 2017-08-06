На границе с Казахстаном пожар, дым относит в сторону Бишкека

6 августа 2017, 22:21 Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. В Казахстане неподалеку от границы с Кыргызстаном большой пожар, сообщил читатель на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.

По его словам, он возвращался с Иссык-Куля в Бишкек по объездной дороге.

"На территории Казахстана большой пожар. Его заметили, когда до нашего Канта оставалось километров 10. Весь дым идет на Бишкек", - написал читатель.

На сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям РК информация о пожаре отсутствует.

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