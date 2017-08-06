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На границе с Казахстаном пожар, дым относит в сторону Бишкека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441397-ru.html

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6 августа 2017, 22:21       Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. В Казахстане неподалеку от границы с Кыргызстаном большой пожар, сообщил читатель на WhatsApp-канал Sputnik Кыргызстан.
По его словам, он возвращался с Иссык-Куля в Бишкек по объездной дороге.
"На территории Казахстана большой пожар. Его заметили, когда до нашего Канта оставалось километров 10. Весь дым идет на Бишкек", - написал читатель.
На сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям РК информация о пожаре отсутствует.
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