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Новости Кыргызстана

На границе с Казахстаном пожар, дым относит в сторону БишкекаНа границе с Казахстаном пожар, дым относит в сторону Бишкека

Легковушка и КамАЗ столкнулись под Бишкеком, погиб один из водителей

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441396-ru.html

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Маршрутка и легковушка слетели с трассы под Кантом — видео очевидца

6 августа 2017, 22:30       Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Активист Болот Ибрагимов на своей странице опубликовал фото и видео с места ДТП.
По его словам, столкнулись КамАЗ и Mercedes-Benz.
В милиции подтвердили факт ДТП и рассказали, что оно произошло в селе Новопокровка Чуйской области в пятницу, 4 августа, в 22:30. В результате аварии на месте скончался водитель легкового автомобиля, водитель и пассажир грузовика с различными поврежденяими были доставлены в больницу.
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