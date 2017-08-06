Легковушка и КамАЗ столкнулись под Бишкеком, погиб один из водителей

6 августа 2017, 22:30 Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Активист Болот Ибрагимов на своей странице опубликовал фото и видео с места ДТП.

По его словам, столкнулись КамАЗ и Mercedes-Benz.

В милиции подтвердили факт ДТП и рассказали, что оно произошло в селе Новопокровка Чуйской области в пятницу, 4 августа, в 22:30. В результате аварии на месте скончался водитель легкового автомобиля, водитель и пассажир грузовика с различными поврежденяими были доставлены в больницу.

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