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Новости Кыргызстана

Без осадков — погода по Кыргызстану на 7 августаБез осадков — погода по Кыргызстану на 7 августа

Два кыргызстанца вышли в финал на чемпионате мира по борьбе

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441395-ru.html

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6 августа 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана Жоламан Шаршенбеков (55 килограммов) и Роман Ким (120) поборются за золото на чемпионате мира по борьбе, сообщается на сайте организаторов соревнований.
С 1 по 6 августа в Финляндии проходит чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров.
Согласно расписанию, обе схватки в весовой категории 55 и 120 килограммов состоятся в 23.00 по бишкекскому времени. Жоламан Шаршенбеков поборется с Керемом Камалом из Турции, а Роман Шин - со Звиадом Патаридзе из Грузии.
Чемпионат мира по греко-римской борьбе стартовал 5 августа. От Кыргызстана на ковер вышли три спортсмена. Один из них, Акжол Махмудов (74 килограмма), ранее завоевал серебро, уступив американцу Камалу Амир Бэю.
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