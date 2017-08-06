Два кыргызстанца вышли в финал на чемпионате мира по борьбе

6 августа 2017, 21:03 Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Борцы греко-римского стиля из Кыргызстана Жоламан Шаршенбеков (55 килограммов) и Роман Ким (120) поборются за золото на чемпионате мира по борьбе, сообщается на сайте организаторов соревнований.

С 1 по 6 августа в Финляндии проходит чемпионат мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров.

Согласно расписанию, обе схватки в весовой категории 55 и 120 килограммов состоятся в 23.00 по бишкекскому времени. Жоламан Шаршенбеков поборется с Керемом Камалом из Турции, а Роман Шин - со Звиадом Патаридзе из Грузии.

Чемпионат мира по греко-римской борьбе стартовал 5 августа. От Кыргызстана на ковер вышли три спортсмена. Один из них, Акжол Махмудов (74 килограмма), ранее завоевал серебро, уступив американцу Камалу Амир Бэю.

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