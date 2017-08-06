Танковый биатлон: кыргызстанцы финишировали вторыми

6 августа 2017, 20:26 Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Кыргызстанские танкисты финишировали вторыми в 15-м заезде Танкового биатлона в рамках Армейских международных игр - 2017, сообщают организаторы.

На подмосковном полигоне "Алабино" состоялись последние заезды индивидуального этапа в рамках Армейских международных игр.

"В пятнадцатом заезде Танкового биатлона соревновались экипажи из Кыргызстана, Сербии и России. Первыми к финишу пришли танкисты из России, вторым финишировал экипаж Кыргызстана, а третьими стали сербы", - говорится в сообщении.

Однако по итогам судейского разбора результаты могут быть скорректированы.

Вооруженные силы Кыргызстана представлял экипаж под командованием старшины Саламата Серкебаева.

По итогам трех индивидуальных заездов определятся 12 сильнейших экипажей, которые пройдут в полуфинал.

В этом году в биатлоне состязаются лучшие танковые экипажи армий 19 стран. От Кыргызстана выступают четыре коллектива по три человека в каждом. С участниками на соревнования отправились тренеры и технические работники.

Танковый биатлон - турнир лучших танковых экипажей и боевой техники, проводится в Москве ежегодно. Кыргызстан является постоянным участником чемпионата с 2013-го.

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