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Танковый биатлон: кыргызстанцы финишировали вторыми

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441394-ru.html

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6 августа 2017, 20:26       Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Кыргызстанские танкисты финишировали вторыми в 15-м заезде Танкового биатлона в рамках Армейских международных игр - 2017, сообщают организаторы.
На подмосковном полигоне "Алабино" состоялись последние заезды индивидуального этапа в рамках Армейских международных игр.
"В пятнадцатом заезде Танкового биатлона соревновались экипажи из Кыргызстана, Сербии и России. Первыми к финишу пришли танкисты из России, вторым финишировал экипаж Кыргызстана, а третьими стали сербы", - говорится в сообщении.
Однако по итогам судейского разбора результаты могут быть скорректированы.
Вооруженные силы Кыргызстана представлял экипаж под командованием старшины Саламата Серкебаева.
По итогам трех индивидуальных заездов определятся 12 сильнейших экипажей, которые пройдут в полуфинал.
В этом году в биатлоне состязаются лучшие танковые экипажи армий 19 стран. От Кыргызстана выступают четыре коллектива по три человека в каждом. С участниками на соревнования отправились тренеры и технические работники.
Танковый биатлон - турнир лучших танковых экипажей и боевой техники, проводится в Москве ежегодно. Кыргызстан является постоянным участником чемпионата с 2013-го.
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