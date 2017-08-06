Без осадков — погода по Кыргызстану на 7 августа

6 августа 2017, 20:34 Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. В понедельник, 7 августа, осадков на территории страны не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

В Чуйской области ночью будет +18...+23, днем 32-37 выше нуля. В Таласской области в ночное время +11...+16, днем 30-35 со знаком "плюс".

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 18-23 тепла, днем термометры покажут +32...+38.

В Нарынской области в ночное время +7...+12, днем воздух прогреется до +26...+31 градуса.

В Иссык-Кульской области ночью 12-17 выше нуля, днем +25..+30.

В Бишкеке и Оше ночью 20-22 градуса со знаком "плюс", днем +35...+37.

По сравнению с 6 августа метеорологи обещают температуру на 1-2 градуса выше.

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