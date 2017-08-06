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Новости Кыргызстана

В Оше появилась велодорожка в 2,6 км — кадры с дронаВ Оше появилась велодорожка в 2,6 км — кадры с дрона

В Кочкорском районе потоп — поднялись грунтовые воды

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441392-ru.html

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6 августа 2017, 18:53       Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. В селе имени Усубалиева Кочкорского района Нарынской области резко поднялся уровень грунтовых вод, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.
© Фото / Нурзада МукашеваВ селе имени Усубалиева Кочкорского района Нарынской области резко поднялся уровень грунтовых вод По словам местных жителей, подтоплено порядка 30 участков. Ранее подтопления тоже случались, но не в таких масштабах. Это происходит из-за отсутствия отводных каналов. Сейчас жители начали рыть арыки, чтобы отвести воду.
Подъем грунтовых вод привел к тому, что по селу практически невозможно передвигаться.
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