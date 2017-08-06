В Кочкорском районе потоп — поднялись грунтовые воды

6 августа 2017, 18:53 Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. В селе имени Усубалиева Кочкорского района Нарынской области резко поднялся уровень грунтовых вод, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.

© Фото / Нурзада МукашеваВ селе имени Усубалиева Кочкорского района Нарынской области резко поднялся уровень грунтовых вод По словам местных жителей, подтоплено порядка 30 участков. Ранее подтопления тоже случались, но не в таких масштабах. Это происходит из-за отсутствия отводных каналов. Сейчас жители начали рыть арыки, чтобы отвести воду.

Подъем грунтовых вод привел к тому, что по селу практически невозможно передвигаться.

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