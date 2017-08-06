В Иссык-Кульской области на 500 сомов оштрафовано 22 пешехода

6 августа 2017, 17:39 Комментарии

В Иссык-Кульской области завершился рейд под названием "Пешеход и пешеходный переход". Данное мероприятие было организованно во всемирный день светофора, который проходил 5 августа.

По данным правоохранительных органов, за день было составлено 95 административных протоколов. Из них на 22 пешехода был наложен штраф за переход дороги в неположенном месте в размере 500 сомов. Как отметили в УВД области, наказанию подверглись самые злостные нарушители ПДД, с некоторыми обходились лишь профилактической беседой.

Кроме того, было выявлено пять водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.