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В Иссык-Кульской области на 500 сомов оштрафовано 22 пешехода

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364386_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441391-ru.html

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6 августа 2017, 17:39       Комментарии

В Иссык-Кульской области завершился рейд под названием "Пешеход и пешеходный переход". Данное мероприятие было организованно во всемирный день светофора, который проходил 5 августа.
По данным правоохранительных органов, за день было составлено 95 административных протоколов. Из них на 22 пешехода был наложен штраф за переход дороги в неположенном месте в размере 500 сомов. Как отметили в УВД области, наказанию подверглись самые злостные нарушители ПДД, с некоторыми обходились лишь профилактической беседой.
Кроме того, было выявлено пять водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

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