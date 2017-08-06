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В Оше появилась велодорожка в 2,6 км — кадры с дрона

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441390-ru.html

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В Оше вдоль новой велодорожки установили системы уличного освещения

6 августа 2017, 17:54       Комментарии

Глава пресс-службы мэрии Оша Талант Канатбек уулу выложил в своем аккаунте снятую с дрона новую велодорожку в южной столице.
По его словам, проект реализован за счет городской казны. Протяженность составила 2,6 километра.
"Велодорожка проложена вдоль реки Ак-Буура, она начинается в парке Токтогула и тянется до парка Навои", - сказал Канатбек уулу.
Помимо велодорожки, в рамках проекта разбиты спортплощадки и скверы.
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