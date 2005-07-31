Экономическая неделя Кыргызстана - 31.07-05.08. 2017

6 августа 2017, 17:36 Комментарии

Техрегламент ЕАЭС. Власти Кыргызстана в лице Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации провели разъяснительные работы среди 120 предприятий, продукция которых может экспортироваться в страны ЕАЭС. Это было сделано перед вступлением в силу 18 технических регламентов ЕАЭС, принятых для экспортирующих предприятий стран Союза.

"Из техрегламентов, вступающих в силу 12 августа 2017 года, 8 регулируют безопасность пищевой продукции. В соответствии с этим с апреля текущего года Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР совместно с министерствами экономики и здравоохранения, а также ведомствами по фито- и ветеринарной безопасности проводили информативно-осведомительные мероприятия по новым требованиям техрегламента. Данные мероприятия проводились совместно с СМИ, а также на местах производства, независимо от того, ориентируется ли предприятие на экспорт или нет", - говорится в разъяснении.

Информирование производителей пищевой продукции велось согласно пунктам технического регламента - по безопасному производству продуктов и их маркировки, упаковки и подготовки к вывозу на рынок, а также по условиям хранения и транспортировки товара.

Требования техрегламента касаются производства соков, масел, зерновых, молочных и мясных продуктов, а также использования пищевых добавок в производстве. Все требования техрегламента не сложны и вполне выполнимы. Для этого нужно систематизировать производство согласно требованиям ЕАЭС.

Но техрегламент не помеха. Правительство Кыргызстана считает, что со вступлением 18 технических регламентов ЕАЭС и Таможенного союза с 12 августа 2017 года ничего кардинального в стране не должно произойти. При этом государство не будет усиливать надзор за выполнением техрегламента предприятиями.

В тоже время было сделано предупреждение, что усилится контроль за злостными не исполнителями требований, а в целом во внутреннем рынке порядок надзора меняться не будет. Вступление 18 техрегламентов в силу предусматривает изменение лишь вопросов регистрации.

Раздел гранта Казахстана. Правительство Кыргызстана объявило, как будет использован и куда направлен первый транш в объеме 41 млн. долларов казахстанского гранта из общей суммы в 100 млн. долларов. Он пойдет на реализацию проектов, предусмотренных дорожной картой Кыргызстана в ЕАЭС.

Средства будут распределены по министерствам и ведомствам, которые будут направлены исключительно на финансирование тех отраслей, которые они курируют. Стало известно, что самая большая сумма будет выделена Минсельхозу – 15,2 млн. долларов, Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности – 6,8 млн. долларов, Агентству по противопожарной службы – 750 тыс. долларов, Департаменту лекарственного обеспечения – 1,9 млн. долларов, Департаменту профилактики заболеваний – 5,2 млн. долларов, Таможенной службе – 3 млн. долларов, также средства будут направлены на дооснащение лабораторий – 4,6 млн. долларов. Остальная часть гранта в объеме 59 млн. долларов будет выделена Кыргызстану после согласования сметы между соответствующими органами Кыргызстана и Казахстана.

Ремонт почти закончен. ОАО "Северэлектро" объявило, что ремонт электрооборудования в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях обошелся почти в 63 млн. сомов, на которые отремонтированы 96% всего оборудования.

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За первое полугодие 2017 года объем капиталовложений составил 157,8 млн. сомов. На эти средства установлены 24 дополнительных трансформаторных подстанций, реконструировано 13,7 км кабельных линий и 29, 9 км воздушных ЛЭП, а также было заменено 8 тыс. 531 прибор учета. В результате проведенных работ аварийность в сетях по сравнению с прошлым годом сократилось на 14%.

Таможня не спит. Таможенная служба Кыргызстана объявила, что за 7 месяцев поступление таможенных платежей составило 17,8 млрд. сомов, что составляет 101% от прогноза. При этом объем поступлений стал выше на 183,4 млн. сомов.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года поступление таможенных платежей увеличилось на 2,2 млрд. сомов или на 14,1%.

Распродажа госимущества. На неделе еще 6 объектов государственной собственности были выставлены на аукцион. По данным Фонда госимущества на продажу выставлены - спиртовый завод (имущественный комплекс), 48 незавершенных строений "Идеал Хаус", незавершенный коттеджный дом "Мансарда", три компании по пассажирской перевозке: ОАО "Транс Союз Азия", ОАО "ВАСО" и ОАО "Азамат"

Конкурс состоится 14 августа текущего года в конференц-зале Фонда

Акционеры согласны. Акционеры ОАО "Электрические станции" одобрили сделку с чешской компанией "Liglass Traiding CZ, SRO" по строительству Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций (ВНК ГЭС) и малых ГЭС в Кыргызстане. Это стало известно после внеочередного собрания акционеров ОАО "Электрические станции". Теперь для начала строительства на Верхнем Нарыне никаких препятствий не осталось. Чешские инвесторы уже объявляли, что после утверждения ТЭО строительные работы в Нарынской области начнутся в октябре текущего года.

ИАЦ "Кабар"