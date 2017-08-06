Наши люди так глупы! Пять вещей, которые бесят продавца курутов

6 августа 2017, 17:03 Комментарии

Совсем недавно в кыргызстанском сегменте социальных сетей блуждала провокационная фотография, где мужчина в одних трусах месил ногами массу якобы для приготовления курутов - сузмо.

Мы поговорили с производителем курутов насчет правдивости этого снимка, а так же спросили специалиста, какие аспекты в его работе приводят его в бешенство.

Перекупщики У нас на базаре скупают куруты мешками, очень дешево. Средняя цена составляет от 250 сомов за килограмм. Перекупщики ежедневно выносят нам мозг, утверждая, что это слишком дорого. Да, раньше было дешевле, но и курс валют был другим. Самое интересное, что продают потом они этот курут по 10 сомов за штуку - явно не в минус своему кошельку.

Вообще, если вы хотите купить свежий качественный курут, вам лучше самим приехать в точки его сбыта: в Бишкеке они есть на трех крупных базарах, там можно набрать сколько душе угодно за приемлемые деньги.

Сплетни Один дурак сказал другому идиоту, что для того, чтобы получить курут круглой формы, его надо катать под мышками. А тот понес эту сплетню дальше. Поначалу меня пугал этот стереотип, сложившийся у незнающей аудитории. Но ясно же, что умный человек так никогда не будет рассуждать.

Что касается провокационного снимка, где мужчина в трусах стоит по колено в смеси, похожей по цвету и консистенции на сузмо, то это утка чистой воды. Во всяком случае, я никогда не сталкивался с тем, чтобы таким образом пытались размешать ингредиенты.

Ах, да! Если вы найдете волос в одном из курутов, купите другой. К сожалению, некоторые изготовители просто забывают надевать платок на голову во время готовки.

Хитрецы - А можно вот этот попробовать!? А вот этот? А есть такой, знаете, кисло-соленый? Ммм, какой вкусный! Я сейчас брать не буду, я чуть попозже к вам подойду! Честно-честно!

С такими людьми я сталкиваюсь практически каждый день. Ну это ж просто не по-человечески. Если не собираетесь покупать, так и скажите. Я вас угощу кусочком курута и идите дальше своей дорогой, что ж вы из себя "курутного сомелье" строите?

Бардак Я понимаю, что работаю в месте, где принято громко орать, иногда ругаться, чтобы некоторые вопросы решались скорее. Но мне уже надоело это, честно. Надоело видеть, как орут, харкают или разбрасывают мусор, а на предложение убрать за собой, отвечают, что есть уборщик, которому за это платят.

Антисанитария Некоторые мои коллеги пренебрегают элементарными правилами гигиены. Очень страшно смотреть на то, как они готовят в грязной посуде, сушат продукт непонятно на чем, да еще и стараются немного "разбодяжить" сузмо, чтобы получить побольше курутов. Такой курут готовится для оптовой продажи, когда потребитель не будет брать продукт на дегустацию из каждого мешка.

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