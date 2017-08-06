В десяти европейских странах ввели красный уровень опасности из-за жары

6 августа 2017, 16:32 Комментарии

Европейская сеть метеослужб Eumetnet сообщила, что из-за аномальной жары в десяти европейских государств ввели красный уровень опасности.

Отмечается, что на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.

Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности.

В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.

По меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы. Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.