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В десяти европейских странах ввели красный уровень опасности из-за жары

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364381_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441386-ru.html

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6 августа 2017, 16:32       Комментарии

Европейская сеть метеослужб Eumetnet сообщила, что из-за аномальной жары в десяти европейских государств ввели красный уровень опасности.
Отмечается, что на данный момент экстремальные погодные условия зафиксированы на территории Италии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Венгрии, Румынии, Польши, Швейцарии и Словении.
Власти Испании, Франции, Греции, Македонии и Болгарии ввели оранжевый уровень опасности.
В некоторых районах данных государств столбик термометра преодолел отметку в 40 градусов.
По меньшей мере два человека погибли из-за аномальных погодных условий в Румынии и Польше, еще десятки госпитализированы. Ожидается, что новая волна жары продлится до среды.

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