Почему бизнесменам Китая нужно плюнуть на все и начать бизнес в Кыргызстане

6 августа 2017, 16:10 Комментарии

Знаете, что такое иностранный инвестор? Нет, это не зверь поганый, готовый изничтожить нашу экологию ради строительства грязных, богонеугодных заводов. Но это также не агнец божий, который пришел одаривать кыргызстанцев деньгами, а в ответ получать лишь тумаки и презрение.

Инвестор - это человек c деньгами, которые он хочет куда-то выгодно вложить, чтобы их стало еще больше. Создание рабочих мест и налоговые отчисления - это приятный бонус для страны, которую он выбрал.

Заместитель директора Агентства по продвижению инвестиций и экспорта Шумкарбек Адилбек уулу как раз занимается тем, что оказывает всяческую поддержку таким людям.

- Мы так много рассуждаем о том, как сложно уговорить иностранца с деньгами вложиться в кыргызстанский бизнес! Расскажите на одном примере, как эти все танцы с бубном происходят?

- Есть миф, что, например, китайских инвесторов даже уговаривать не надо - они приходят сами. Но это неправда! Работа с инвесторами требует огромных усилий.

Расскажу на конкретном примере. К нам приезжают бизнесмены из южного Китая. Там у них завод по производству качественных кастрюль, сковородок и радиаторов - они работают на Европу и США.

Они как раз хотели развивать производство и построить еще завод за рубежом. Выбор стоял между тремя странами - Казахстаном, Россией и нами. В Казахстане им не понравилось. И они приехали к нам снова. Ага, значит есть интерес!

Мы их начинаем соблазнять, говорим, что у нас и электроэнергия дешевая, и вообще все условия для спокойной работы есть. Они везде ходят, им все нравится. К сожалению, у меня зарплата не такая хорошая, чтобы устроить им шикарный ужин в фешенебельном ресторане, но благодаря помощи друзей, мы накормили их вкусными национальными блюдами. Делали все, чтобы они почувствовали радушие нашей страны!

Уже стали решать вопрос по выделению земли и... они пропадают на месяц! Потом вновь приезжают, но уже какие-то несговорчивые. Мне удалось выпытать, что они посетили Калужскую область в России, там их лично принял губернатор и за обедом пообещал льготы и всяческую поддержку.

Я заявил, что и в Кыргызстане у них будут льготы и поддержка. Их принял первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев. Ему удалось воодушевить бизнесменов. Льготы им тоже предоставили. Они, довольные, снова уехали.

Приехали, начали работать и - началось! Сначала налоговики выписывают им 10 тысяч сомов штрафа: оказывается, они не сдали отчет. Я звоню туда, прошу не начинать со штрафов. Те идут навстречу.

Через некоторое время бизнесмены снова звонят: мол, помогите, от нас чего-то хочет Соцфонд! И снова удается решить проблему без штрафа. Когда они, наконец, наняли нормального бухгалтера, проблемы прекратились.

Сейчас уже идет стройка, а первую продукцию мы получим в конце года. Теперь их директор подумывает о том, чтобы перевезти сюда из Китая весь завод.

- Знаете, я часто писала новости о том, как местное население всяческими методами выживает чей-то иностранный завод. Оставим частности и посмотрим на это глазами инвестора: он получил согласие от властей, оформил все документы, а тут ему местные жители дороги перекрывают...

- В одном из регионов Кыргызстана произошла очень показательная история. К нам обратился инвестор с жалобой. В одном месте были обнаружены месторождения гипса и железа, которые позволяют производить высококачественный цемент.

Он рассказал, что вопрос с мэром уже был согласован, даже стали готовить документы, началась разведка месторождений. Через пару недель мэр заявляет: "Извините, этот участок уже передан в аренду другой компании". Позже выяснилось, что мэр связан с этой самой компанией.

Агентством была создана рабочая группа, вопрос подняли на уровне правительства. Того мэра сняли и объявили тендер, который и выиграла первая компания.

Оставалось решить вопрос и с местными жителями, недовольными стройкой. Мы встретились с людьми, в зале собрались несколько сотен человек. Там рассказали про сам завод, про то, что он не несет вреда экологии, что предприятие создаст рабочие места для местных жителей.

Люди - около семисот человек - дали свое согласие. Думаю, если так решать все проблемы, то вышеописанных сложностей удастся избежать.

- Что вы говорите иностранным бизнесменам, когда хотите, чтобы они вложились в Кыргызстан?

- К каждому нужно искать свой подход. Например, в Китае сейчас такая ситуация: зарплаты повсеместно растут, и сотрудники обходятся бизнесмену все дороже и дороже. А вот цены на в магазинах поднимаются не так быстро. Предприниматель получает все меньше и ему это не нравится.

Я ему говорю: "Сейчас вы платите минимум по 500 долларов работнику, а у нас же люди пойдут работать и за триста долларов. Ах да - электроэнергия в Китае в два раза дороже, чем у нас!".

Я рассказываю, что Кыргызстан вступил в Евразийский экономический Союз, а значит, мы можем выступить площадкой для экспорта товаров в Казахстан и Россию. Если из ста потенциальных инвесторов двое реально начинают работать, то это уже хороший результат.

- А есть ли у Кыргызстана такой товар, который может покорить весь мир?

- Если не говорить о золоте, то сейчас во главе угла сельское хозяйство и, конечно, пошив одежды. Последнее очень выгодно: для того, чтобы начать такой бизнес, не нужны ни большие деньги, ни технологии - лишь швейные машинки и рабочие руки.

- Я как-то слышала, что хорошая текстильная отрасль - это признак бедного государства. Все просто: бедность вынуждает людей круглосуточно шить одежду за маленькие деньги. Тогда развитие государства за счет швейной отрасли - это что-то взаимоисключающее.

- Да, вы правы, но можно и по-другому. Хочу привести в пример Китай. Долгое время они тоже так работали - брали заказы, шили и продавали за рубеж. Потом они решили создавать свои бренды и шить вещи из своей ткани, что было гораздо выгоднее. Несколько регионов неплохо на этом поднялись.

Сейчас зарплаты там так выросли, что они ищут регионы победнее, где люди готовы работать за более низкую зарплату.

Я думаю, Кыргызстан должен идти по этому пути: самостоятельно изготавливать ткань, отшивать одежду по собственным дизайнерским проектам и только потом продавать ее в другие страны.

- Часто возникают и такие конфликты: иностранные компании не хотят брать на работу местных жителей, предпочитая привозить своих. У нас закон как-то это регулирует?

- Существует постановление, согласно которому 90 процентов рабочих мест отдают местному населению. Разумеется, гораздо выгоднее нанимать местных, чем везти кого-то из-за границы, оплачивать командировочные и контракты.

Но тут другая проблема: у нас не так много людей, которые обладают должными навыками. Не то, что инженеров, просто работников иногда сложно найти!

Сейчас мы совместно с Агентством профтехобразования запустили несколько проектов по обучению людей самым востребованным специальностям. Кроме того, у кыргызстанцев есть одно хорошее преимущество - мы очень быстро осваиваем новое! Думаю, с этим не должно быть проблем.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });