Городские власти организовали отдых на Иссык-Куле проблемным подросткам

6 августа 2017, 15:32 Комментарии

Свердловской районной администрацией, совместно с ИДН УВД и управлением по физической культуре и спорту, был организован вывоз сборной команды детей и подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах на озеро Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Дети отдохнули в селе Сары-Ой, в пансионате "Алтын Булак". Отдых на лазурном берегу озера был организован за занятые детьми призовые места в районных и городских соревнованиях. Всего на отдых поехали 30 детей.