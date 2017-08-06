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Городские власти организовали отдых на Иссык-Куле проблемным подросткам

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364376_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441384-ru.html

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Драка на пляже Иссык-Куля: зачинщик подался в бега

6 августа 2017, 15:32       Комментарии

Свердловской районной администрацией, совместно с ИДН УВД и управлением по физической культуре и спорту, был организован вывоз сборной команды детей и подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах на озеро Иссык-Куль. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Дети отдохнули в селе Сары-Ой, в пансионате "Алтын Булак". Отдых на лазурном берегу озера был организован за занятые детьми призовые места в районных и городских соревнованиях. Всего на отдых поехали 30 детей.

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