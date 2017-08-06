Мыл полы на ТНТ, а потом стал оператором: кыргызстанцы, покорившие Москву

6 августа 2017, 14:53 Комментарии

Чтобы стать звездой, недостаточно просто обладать талантом, нужны еще желание постоянно учиться и регулярная работа над собой. Ну а если вы хотите добиться успеха и признания за рубежом, следует работать в несколько раз больше.

Sputnik Кыргызстан составил список актеров и певцов, которые стали родными для российского слушателя и зрителя.

Светлана Назаренко и группа "Город 312" Певица Светлана Назаренко родилась и выросла в Кыргызстане, здесь же начала свой творческий путь. Позже уехала в Россию, где в 2001 году основала группу "Город 312". За довольно короткий срок она завоевала популярность, а такие композиции, как "Обернись", "Останусь" и "Вне зоны доступа", стали настоящими хитами. Группа завоевала ряд престижных российских наград - "Золотой граммофон", "Муз-ТВ" и "Рекорд". Музыканты всегда подчеркивают, что они из Кыргызстана, и часто приезжают в Бишкек.

Жаннат Керимбаев Жаннат Керимбаев, сын композитора и певца Асанкалыя Керимбаева, является сценаристом таких популярных сериалов, как "Кухня" и "Отель "Элеон". Жаннат играл в КВН, затем с Эльдияром Кененсаровым и еще одним кавээнщиком, Василием Куценко, работал в России. Они готовили программы на телеканале СТС: "6 кадров" и "Даешь молодежь". В сериал "Кухня" Жаннат "ввел" героиню-кыргызстанку - Айнуру. В "Отеле "Элеон" сыграл роль второго плана. Кстати, Керимбаев с Куценко получили премию ТЭФИ за ситком "Кухня".

Жаныл Асанбекова Ее кинокарьера началась как раз в сериале "Кухня", где она сыграла кыргызстанку Айнуру Кененсарову. Недавно Жаныл сыграла еще и роль в картине "Разбуди меня" французского режиссера Гийома Проценко. Несмотря на поздний старт, в кинематографе она не случайный человек: в 1989 году поступила в Высшее театральное училище имени Щепкина, который окончила спустя 4 года. Там же познакомилась с супругом и стала домохозяйкой.

Василий Куценко Кавээнщик и сценарист. В свое время выступал в сборной КВН Кыргызстана. Стал знаменит благодаря сериалу "Кухня", одним из сценаристов которого был. Также пишет сценарии к художественным фильмам. Кстати, является одним из сценаристов картины "Последний богатырь" (Студия Disney). Ранее вместе с Кененсаровым и Керимбаевым готовил ряд передач на канале СТС: "6 кадров" и "Даешь молодежь".

Азиз Бейшеналиев Сын актера Болота Бейшеналиева пошел по стопам отца. Известен не только в Кыргызстане, но и в соседних странах. Снялся в ряде российских картин, таких как "Лектор", "Дом на Озерной", "Дворик", "Судьба на выбор", "Снайперы: любовь под прицелом". В одном из интервью рассказал, что переехал из Москвы в Алматы из-за сына Сейтека, а также о том, что ему предложили там стать режиссером. Недавно снялся в картине "28 панфиловцев".

Елена Полякова Бишкекчанка Елена Полякова в настоящее время работает с известным российским телеведущим Андреем Малаховым. Выпускница кафедры журналистики КРСУ была ведущей на кыргызстанских телеканалах, но четыре года назад уехала в Москву на учебу. Там она также стала работать в онлайн-журнале Малахова. Сейчас регулярно берет интервью у российских знаменитостей.

Эмил Раев Ранее в Москве работал дворником, а также мыл полы на телеканале ТНТ. Сейчас участвует в съемках таких сериалов, как "Интерны", "Универ", "СашаТаня", "Бородач" и "ХБ шоу". По его словам, сейчас он входит в число высокооплачиваемых операторов на телеканале.

Сардар Исмаилов В Москве на званых вечерах, концертах, фестивалях ведущим работает кыргызстанец Руслан Айматов. Он ведет мероприятия у таких компаний, как "Лукойл", "Макдональдс" и Credit swiss. Как выяснилось, на самом деле его зовут Сардар Исмаилов. В Москве он получил музыкальное образование. В 2014 году создал общественный фонд "Ренессанс-Арт", который организовывал концерты российских звезд классической музыки в Кыргызстане. Таким образом, в Бишкек прилетали пианист Алексей Набиулин, скрипач Николай Саченко и другие.

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