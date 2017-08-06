История бизнесмена: Как я выучил кыргызский (часть I)

6 августа 2017, 14:32 Комментарии

С начала 2018 года все госслужащие будут обязаны пройти тестирование на знание кыргызского языка. Данная процедура получила названия "Кыргызтест", и проводится она согласно требованиям законов "О государственном языке" и "О государственной гражданской службе и муниципальной службе". Сотрудники госструктур, не сдавшие тест, могут лишиться работы, поэтому им стоит поторопиться и не откладывать это дело в долгий ящик. В этой связи агентство "Кабар" подготовило серию мотивационных интервью с теми, кто за короткий срок смог освоить начальные уровни языка, лишь проявив к этому личный интерес и уважение.

- Расскажите коротко о себе.

- Меня зовут Виктор Федянин. Я являюсь исполнительным директором строительной компании. В основном, наша компания работает с иностранными заказчиками.

- Почему вы решили изучить кыргызский язык?

- Это был мой личный выбор как гражданина и патриота нашей страны.

- Сколько времени потребовалось, чтобы овладеть разговорным уровнем языка?

- Я изучал на курсах кыргызский язык в течении 3-х месяцев первый уровень и в течении одного - второй, но из-за командировок изучение пришлось приостановить. Разговорный уровень не сложный, при достаточной мотивации им можно овладеть за 3-4 месяца. В принципе, первого уровня хватает для разговорного языка. Ключевое слово тут, как и везде, "мотивация". Если у человека есть желание и мотивация, он найдет время и будет учить слова. Грамматика языка абсолютно не сложная. У большинства наших сограждан, к сожалению, с желанием и мотивацией плохо. И это касается не только изучения языков, это касается вообще всех видов обучения.

- Какие при этом были трудности?

- Первая трудность, как бы это было не странно, отсутствие качественной практики. Уровня "поговорить на базаре" практика есть, но, к сожалению, уровня повыше найти тяжело. Изучая английский очень легко совмещать приятное с полезным. Можно читать книги на английском, фильмы смотреть на английском, общаться на интересных тематических англоязычных форумах. С кыргызским языком в этом отношении похуже, кинематограф только развивается, есть несколько неплохих фильмов на кыргызском языке, при просмотре которых я получил удовольствие. Будем надеяться, что их станет куда больше. С книгами, к сожалению, тоже очень плохая ситуация. Есть только классика, написанная еще при Союзе. Современной качественной литературы очень мало, практически она отсутствует. Нашел один выход, читать новости на кыргызском языке на новостных порталах.

- Как знания кыргызского языка помогают вам в жизни?

- С 2009 года я работал в рамках одного проекта, связанного с госграницами. В связи с этим мне приходилось жить и работать практически во всех регионах нашей республики. За все это время у меня ни разу не сложилось проблем, что я не мог что-то сделать из-за незнания кыргызского языка. Школьный и университетский уровень не считаем, хоть у меня была оценка "отлично", закончив университет полноценно разговаривать я не мог. В регионах очень много людей, которые разговаривают на русском языке. Даже за Исфаной сложностей с языком не было.

В один момент, я задал себе вопрос, почему я гражданин Кыргызстана и не знаю госязыка. Ответов, кроме как недостаток школьной и университетской программы, отсутствие желания у преподавателей достигать результата и отсутствие мотивации у меня, я не нашел.

Я начал искать хорошие курсы и нашел "Тил Клаб". Что сразу понравилось на курсах, так это желание преподавателя Гульмиры Дюшеевой достигнуть цели и результата, а не заработать. А цель она поставила себе очень правильную, чтобы ученики начали говорить и писать на кыргызском языке. И такая цель регулярно достигается. Я всегда рекомендую своим знакомым эти курсы. Некоторые сходили и получили результат.

Не скажу, что мне знания языка дало существенный рост в делах, но результаты, несомненно есть, и я ими доволен. Я обязательно продолжу изучение языка.

- Какие можете дать советы тем, кто так же как вы хотел бы изучить кыргызский язык?

- Первый и основной совет: "Захотите!" Не просто решите, что это было бы хорошо сделать, а именно захотите. Не для кого-то, для себя. Если у вас желание сейчас на уровне "начну худеть с понедельника", лучше и не начинайте. Как только вы осознаете, что вы хотите его изучать, у вас все получится.

И второй совет: "Выбирайте правильные, хорошие, проверенные курсы". Не соседку, просто разговаривающую на языке, а хорошего качественного преподавателя с опробованной методикой, тем самым вы в итоге сэкономите массу усилий и средств в перспективе. На плохих курсах у вас быстро пропадет желание, и вы отстанете еще на несколько месяцев или лет, пока оно появится. "Скупой платит дважды" - поговорка как раз про данный случай.

Беседовала Нуркыз Сабырова