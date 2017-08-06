Влюблены в Кыргызстан, а кыргызские парни – красавцы! – впечатления россиянок о КР

6 августа 2017, 12:50 Комментарии

Бишкек, 6 августа /Назгуль Нурманбетова – Кабар/. Кыргызстан манит своей природой, климатом и людьми многих туристов, не стали исключением и две россиянки – мама с дочкой, регулярно приезжающие в нашу маленькую горную страну, чтобы в очередной раз насладиться ее красотами и восточным гостеприимством. Молодая мама Татьяна и ее 17-летняя дочь Влада поделились своими впечатлениями и эмоциями о Кыргызстане и в частности о его столице, местной кухне и главной его составляющей – народе, населяющем республику.

"Я родилась в Казахстане, затем моя семья переехала в Кыргызстан, но именно эту страну я считаю своей Родиной и люблю ее, - рассказывает за чашкой кофе Татьяна, уютно расположившись под сенью изумрудных деревьев в тихом уличном кафе. – Так получилось, что папе предложили работу в Сибири, и когда мне было 15 лет, нам пришлось переехать. Но, несмотря на то, что с тех пор уже прошло 23 года, я до сих пор не могу привыкнуть к своему маленькому городку Нефтеюганску, хотя и провела там уже большую часть своей жизни. И если бы здесь, в Кыргызстане, для меня нашлась работа с хорошим заработком, жилье, я бы, несомненно, вернулась обратно", - улыбается молодая женщина.

Она приезжает в Кыргызстан на отдых при первой возможности, и, по ее мнению, столица поменялась за годы ее отсутствия несильно, но все жете изменения, которые она наблюдает – в лучшую сторону. "Дороги стали лучше, отстроились новые красивые здания, стало больше развлекательных заведений и супермаркетов. Но больше всего мне нравятся люди, они дружелюбны и гостеприимны", - рассказывает Татьяна.

"А какие же кыргызские парни – красавцы! - включается в разговор ее юная дочь Влада. – Улыбчивые, высокие и загорелые", - восклицает белокожая красавица, особенно акцентируя внимание на последнем слове.

"Я родилась в России, но с детства с мамой и бабушкой приезжала сюда. Мне здесь тоже очень нравится, и я бы с удовольствием осталась жить в этой стране. Но я здесь только гостья и провожу всего лишь часть лета раз в несколько лет. Но каждый раз мне не хочется отсюда уезжать, мы с мамой чуть ли не со слезами на глазах покидаем милый Кыргызстан", - делится Влада.

Девушки с особым удовольствием отмечают прелести национальной кухни, уже пережевывая лакомые кусочки куурдака и запивая его максымом. "Здесь неповторимый вкус мяса, шашлыка, лагмана, самс и плова, у нас такого не попробуешь. Даже просто посидеть среди зелени на свежем воздухе вспальном районе в уютном кафе – просто удовольствие. Открывается прекрасный пейзаж – зеленые горы, голубое небо, на фоне которого персиковый закат – ну как не любить этот край!" - восторгается Татьяна.

Также девушки отметили хорошую работу наших пограничников и таможенной службы. "Когда мы вылетали из России, то наши службы долго нас проверяли. А вот ваши пограничники не создавали никаких препятствий, что положительно характеризует вашу страну в части отношения к туристам. И все вокруг были очень любезны. С первого и до последнего дня пребывания здесь ни на улицах, ни в заведениях мы не натолкнулись на грубость людей, от этого тоже остаются только положительные эмоции. Это правильная политика – формировать доброжелательный фон к туристам, и тогда они не будут бояться приезжать сюда",- справедливо заметили россиянки.

В завершении беседы девушки особо подчеркнули красоту жемчужины Кыргызстана. Они остались в восторге от каньона "Сказка", ущелья Джети-Огуз, ну и, конечно же, от самого озера, вдоволь насладившись его прозрачными водами, золотым песком и увозя с собой бронзовый загар на зависть своим соотечественницам.