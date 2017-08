Маленькие секреты большого шоу: Что кроется за кулисами телевизионных проектов?

6 августа 2017, 13:34 Комментарии

Танцор из Кыргызстана Солто Эсенгулов вот уже на протяжении нескольких лет активно представляет страну на масштабных конкурсах Америки и Европы. Сегодня он живет в Лос-Анджелесе и выступает в стрит-шоу в составе мексиканского танцевального коллектива La breakers, а также готовит номера для участия в новых проектах. В блиц-интервью агентству "Кабар" молодой танцор рассказал, о своем участии в популярных телевизионных проектах и дал дельные советы своим последователям.

- В каких проектах вы успели принять участие за последний год?

- За этот год я принял участие в американских шоу So You ThinkYou Can Dance (Ты думаешь, ты можешь станцевать?), America’s GotTalent (В Америке есть таланты), а также в российской телевизионной передаче "Танцы на ТНТ".

- Какой из конкурсов оказал на вас самое большое влияние или произвел необычное впечатление?

- Это мой первый конкурс "Украина мае талант" (В Украине есть таланты), потому что там произошло мое дебютное выступление на международной сцене.

- Что дало вам участие в конкурсах? Как это отразилось на ваших личностных качествах и на профессиональном росте?

- Принимая участие в таких конкурсах, я познакомился со многими талантливыми людьми, у которых однозначно есть чему поучиться.

- С какими трудностями вы сталкиваетесь при участии в подобных шоу?

- Раньше были проблемы с оформлением документов, и из-за этого было трудно выехать за пределы Кыргызстана с рабочей визой. Сейчас я являюсь обладателем грин-карты, и процедуры по оформлению документов больше не отнимают много времени. Но вот то, что я кыргыз вызывает трудности везде кроме Кыргызстана. Мы везде чужаки кроме своей родины.

- Легко ли вам при этом находить общий язык с другими конкурсантами? И легко ли у вас ладятся отношения с продюсерами, с организаторами шоу?

- Обычно с конкурсантами отношения складываются очень хорошо, а найти подход вот к продюсерам и организаторам шоу чуть сложнее. К ним всегда нужно приветливо обращаться, даже если это выходит фальшиво. Они там главные, и все строится по их правилам.

- Какой можете дать совет для тех, кто хотел бы в будущем представить Кыргызстан в подобном конкурсе?

- Нужно делать упор на зрелищность и показать высокий уровень таланта. Только удивив зрителей, жюри, а также организаторов шоу, можно максимально там продержаться. Ну и нужно всегда ко всему относиться с позитивом, несмотря на замечания продюсеров и их поручения. Не стоит впадать зависимость от их мнения и взглядов. Нужно уметь определять, что из сказанного ими может оказать тебе поддержку, а что может перекрыть дорогу для дальнейшего участия в шоу.

- Часто ли вы слышите критику относительно вашего творчества? Как вы ее воспринимаете?

- Критику в свой адрес я слышу всегда, и отношусь к этому спокойно. Критикуют всех, нужно просто осмотреть подобные мысли со стороны и сделать для себя выводы.

- Есть ли в планах участие еще в каких-нибудь конкурсах?

- Думаю, 2017 год будет для меня насыщенным периодом моей жизни. Мне уже предложили поучаствовать в одном проекте во Франции. Если успею оформить визу, то уже в скором времени отправлюсь туда.

- Как вы решаете проблему с финансированием? Ведь участие в разных шоу весьма затратно.

- С финансами у меня особо проблем не возникают. Я выступаю каждый день вместе со своей группой, и это приносит стабильный доход. Могу себе позволить полететь в любую точку мира, если этого требует проект, который мне интересен. Также организаторы покрывают частично некоторые расходы на перелет и проживание. Поэтому в этом плане у меня все схвачено.

- Вы раньше выступали в составе группы "Тумар КР", поддерживаете ли вы связь с ребятами из группы?

- Да, конечно, мы поддерживаем связь. Я отношусь к ним с большим уважением и всегда за них болею.

- Солто, спасибо, что уделили время для небольшой беседы. Будем ждать новостей о вашем участии в новых проектах.

Беседовала Нуркыз Сабырова