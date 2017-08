На Японию обрушился мощный тайфун, есть погибшие

6 августа 2017, 14:06 Комментарии

Из-за тайфуна Нору, обрушившегося на Японию, погибли два человека. Также без света остались 11 тысяч семей, сообщает NHK.

Тайфун "Нору" обрушился на острова префектуры, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, ливень такой интенсивности случается один раз в 50 лет. В некоторых районах сила ветра превысила 30 метров в секунду. Тайфун движется на северо-восток очень медленно, в результате возникает эффект его "зависания" над одной и той же областью, а это означает, что ненастная погода продлится дольше обычного.

Из-за стихийного бедствия отменили 259 рейсов, прилетающих и вылетающих из аэропортов префектур Кагосима и Миядзаки на острове.

Сообщается, что стихия может затронуть большую часть главного японского острова Хонсю, в том числе, Токио.

