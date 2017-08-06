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На Японию обрушился мощный тайфун, есть погибшие

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364380_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441376-ru.html

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В "Ата-Бейите" почтили память погибших в ходе трагических событий 1916 года

6 августа 2017, 14:06       Комментарии

Из-за тайфуна Нору, обрушившегося на Японию, погибли два человека. Также без света остались 11 тысяч семей, сообщает NHK.
Тайфун "Нору" обрушился на острова префектуры, принеся с собой шквалистый ветер и дождь. По мнению синоптиков, ливень такой интенсивности случается один раз в 50 лет. В некоторых районах сила ветра превысила 30 метров в секунду. Тайфун движется на северо-восток очень медленно, в результате возникает эффект его "зависания" над одной и той же областью, а это означает, что ненастная погода продлится дольше обычного.
Из-за стихийного бедствия отменили 259 рейсов, прилетающих и вылетающих из аэропортов префектур Кагосима и Миядзаки на острове.
Сообщается, что стихия может затронуть большую часть главного японского острова Хонсю, в том числе, Токио.
#typhoon #Noru winds howling off the harbour here in Nango #台風第5号 #九州 pic.twitter.com/Xc6ukcWULW
- James Reynolds (@EarthUncutTV) 6 августа 2017 г.

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