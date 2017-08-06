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В Бишкеке произведен добровольный снос незаконных объектов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364370_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441374-ru.html

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6 августа 2017, 13:15       Комментарии

Управлением землепользования и строительства (УЗС) в ходе инвентаризации на улице Шералиева в жилом массиве Арча-Бешик установлено самовольное расширение границ земельных участков на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов.
Для устранения выявленных нарушений со стороны городскими властями владельцам объектов выдано предписание "О сносе самовольных объектов" с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.
Во исполнение предписания УЗС произведен добровольный снос капитального забора из пескоблока, общей площадью 20 квадратных метров по ул. Шералиева №34/39 и жилого дома общей площадью 15 квадратных метров по ул. Шералиева №34/76. Также демонтирован павильон, занимающий муниципальную территорию общей площадью 15 кв. метров на пересечении улиц Шералиева-Бердибаева.

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