В Бишкеке произведен добровольный снос незаконных объектов

6 августа 2017, 13:15 Комментарии

Управлением землепользования и строительства (УЗС) в ходе инвентаризации на улице Шералиева в жилом массиве Арча-Бешик установлено самовольное расширение границ земельных участков на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов.

Для устранения выявленных нарушений со стороны городскими властями владельцам объектов выдано предписание "О сносе самовольных объектов" с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.

Во исполнение предписания УЗС произведен добровольный снос капитального забора из пескоблока, общей площадью 20 квадратных метров по ул. Шералиева №34/39 и жилого дома общей площадью 15 квадратных метров по ул. Шералиева №34/76. Также демонтирован павильон, занимающий муниципальную территорию общей площадью 15 кв. метров на пересечении улиц Шералиева-Бердибаева.