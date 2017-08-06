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Мальчик не мог забыть умершую маму — беседа с бишкекским психологомМальчик не мог забыть умершую маму — беседа с бишкекским психологом

Пленный боевик ИГ заявил о спецподготовке террористов для атак в Европе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364374_pl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441371-ru.html

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6 августа 2017, 13:02       Комментарии

Попавший в плен к курдскому ополчению террорист из "Исламского государства" рассказал о находящейся в Сирии секретной ячейке ИГ, участники которой осуществили теракты в Париже и Брюсселе, а также готовились атаковать Великобританию. Об этом сообщает газета Times.
По словам пленного террориста, ячейка известна под названием "Аль-Кхарса".
Вступившие в нее потенциальные боевики-смертники, выходцы из европейских стран, проходили жесткую подготовку в одном из сирийских лагерей террористов, после чего отправлялись обратно в Европу. По словам боевика, обучение в ячейке занимает семь месяцев.
"Каждому европейцу, пересекающему границу с Сирией, предлагается (возможность) присоединиться (к "Аль-Кхарсе"). Если 20 человек начнут прохождение тренировки, то только пять закончат ее. Затем они возвращаются в Европу и совершают теракты" - приводит газета слова боевика. Выходцы из этой ячейки ответственны за теракты в Париже и Брюсселе.
Газета также сообщает о том, что террорист за два года в ИГ насчитал около 50 выходцев из Германии, Франции, Бельгии и Британии, которые успешно окончили программу подготовки в лагере смертников. "Они (террористы) планируют совершить больше терактов из-за того, что коалиция наносит по ним много ударов. Они также хотят совершить нападения в Ливане" - цитирует газета высказывание пленного исламиста.

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