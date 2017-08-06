Мальчик не мог забыть умершую маму — беседа с бишкекским психологом

6 августа 2017, 12:47 Комментарии

Эльмира Исаева помогает в реабилитации особенных детей - с синдромом Дауна, аутизмом, ДЦП и с диагнозом "гиперактивность". Она нашла нетрадиционный подход к ним - лечит их с помощью арт-терапии и общается с ними на особом языке: глазами, мимикой и прикосновениями. Для них она не Эльмира Аскаровна, а лучший друг, который поймет их без слов.

- У нас в стране есть специализированные школы для особенных детей, но почему бы им не ходить в обычные? Они не заразны и не несут никакой опасности обществу.

- Это действительно проблема для нашей страны. Как можно говорить о каком-то выздоровлении ребенка, если он ежедневно ходит в специализированную школу или сад - ведь в обычные школы их просто так не берут.

Не каждый родитель допустит, чтобы его ребенок общался с детьми с синдромом Дауна или с аутизмом.

А я провожу уроки арт-терапии, где может заниматься любой ребенок. Его диагноз в данном случае также не важен, как его национальность или цвет кожи.

- Наверняка работать с ними физически сложно? Ведь часто они не только отстают в развитии, но и не могут двигаться, говорить.

- Я никогда не делю детей на здоровых и не здоровых, смотрю на всех одинаково. Другие педагоги мне часто говорят: "Как ты с ними работаешь, они ведь требуют столько терпения?!" Но здесь терпение и не нужно. Я с ними на одной волне, потому все происходит интуитивно. Они хотят играть - я с ними играю, хотят рисовать - рисую.

А их физические недостатки не преграда, потому что мы контактируем только на невербальном уровне, то есть с помощью языка тела, эмоций и творчества. Так, я совершенно не владею английским языком, но у меня проходят уроки в американском центре, и дети все понимают.

- В какой момент вы решили, что хотите стать кризисным психологом? Как правило, в такого рода профессию люди просто так не приходят.

- Дело в том, что я сама столкнулась с трудностями, связанными с болезнью. Тогда я задумалась, а, собственно, почему так происходит? Я долго копалась в себе, мыслях, пока наконец мое сознание кардинально не поменялось и я не посмотрела на мир другими глазами.

Начала изучать медицину и психологию, потом придумала курс арт-терапии для больных деток. Сейчас работа меня только радует, ведь где дети, там всегда позитив.

- Что особенного вы заметили в поведении детей с ДЦП, синдромом Дауна или аутизмом?

- Особенные дети очень закрыты и подпускают к себе не всех. Они требуют максимальной откровенности и честности к себе. Потому им невозможно солгать и не стоит, общаясь с ними, надевать маску счастливого человека. Они разоблачают ложь с легкостью.

А еще они никогда не устают. Серьезно, у меня часто возникает ощущение, что в них встроены самозаряжающиеся аккумуляторы. Например, в центрах в которых я преподаю, они занимаются с 8 утра до 10 вечера и после занятий им хоть бы хны. Они бы и не спали, наверное, если бы родители их не укладывали.

Заметила и то, чего зачастую не понимают многие родители: порой крики и возмущение особенных детей свидетельствуют не о том, что они капризны, а лишь о попытках самовыразиться и достучаться до мамы или папы. С появлением такого ребенка в семье родители должны учиться говорить на новом языке. Им нужно не только прислушиваться к своему ребенку, но и внимательно наблюдать за его взглядом, движением рук, ног, уголков губ.

- А как родителям принять тот факт, что в их ребенок особенный?

- Вы правы, это вопрос принятия диагноза, а не смирения. Появление такого ребенка должно подтолкнуть вас к изменению своего отношения к жизни, вы не должны впадать в депрессию, это во-первых.

Во-вторых необходимо отбросить все предрассудки и страхи и продолжать обычную жизнь, несмотря на злые выпады общества. Если вы сами будете считать себя счастливой семьей, то и общество будет воспринимать вас именно такими. Если вы повесите на своего ребенка ярлык "больной" и будете выть о своей проблеме, то соответственно и будете видеть только жалостливые и настороженные взгляды, обращенные в вашу сторону.

Воспринимайте появление такого ребенка, как толчок изменить к лучшему что-то в своей жизни. Например, начать больше зарабатывать, стать более самодостаточными и гармоничными, путешествовать (я имею в виду медицинский туризм, который будет необходим вашему малышу).

И, главное, полюбите своего ребенка вопреки всему. Он ваша кровь и плоть. Многие мамочки, которые приходят ко мне, стыдятся и стесняются своих детей, иногда в каждом их слове и действии скрывается даже презрение.

- Расскажите о своих пациентах и особенных случаях, с которыми вы сталкивались в своей практике.

- У меня каждый рабочий день интересный. Например, есть девочка, которая разговаривает со мной глазами исключительно через зеркало. Она ставит меня перед зеркалом и пытается мимикой передать свои мысли. Есть малыш, который тоже не умеет говорит, но общается со мной через рисунки.

Но больше всего я прониклась историей малыша, с которым занималась, когда только-только начала практиковать арт-терапию. Помню привели в класс четырехлетнего мальчика африканской внешности с очень большими глазами, будто обнажающими его душу. Его приемные родители были обеспокоены, что он никак не может забыть свою умершую маму и все время плачет.

Когда я спросила у него о маме, он заговорил совершенно как взрослый: "Я понимаю, что вы все взрослые хотите, чтобы я забыл маму. Но поймите же, что это невозможно! Я не хочу ее забывать!" Я была шокирована тем, что малыш говорит так по-взрослому.

Я занималась с ним около года и все это время учила его думать, что мама не умерла, а ушла в другое измерение - на небеса. Это самое примитивное объяснение смерти, подходящее для восприятия ребенком. Он часто плакал и мне казалось, что он видит маму рядом. О ней он забывал только тогда, когда слышал классическую музыку.

- Вы упоминали о том, что оказываете психологическую помощь и взрослым. Какие терзания приводят людей к вам?

- Ну, мужчины приходят ко мне, потому что не могут найти своего места в жизни. Казалось бы, уже возраст такой, что искать свое предназначение поздно, но нет. Жизнь в глазах мужчин блекнет, когда нет материального достатка. Все гармонично и спокойно только пока есть деньги.

Женщины приходят, когда осознают свою беспомощность и никак не могут самоутвердиться. А иногда приходят только потому, что не с кем поговорить.

Часто клиенты находят меня буквально на улице. К примеру, в прошлом году я встретила женщину, которая с заплаканными глазами, в ужасно нервозном состоянии скиталась в поисках детского центра.

Я не смогла пройти мимо и поинтересовалась, что случилось. Она рассказала, что подозревает, будто ее 13-летний сын хочет покончить жизнь самоубийством. Рано утром родители заметили его на железной дороге перед рельсами и, естественно, сильно испугались. Когда я побеседовала с мальчиком, то поняла, что с ним все более чем хорошо, ему просто интересен мир.

- А что беспокоит семейные пары?

- Это, может, не совсем профессионально, но от проблем, которые возникают в отношениях молодых, мне часто просто смешно. Они рушат отношения из-за банальной упертости и гордыни. Но еще чаще из-за недостатка или, наоборот, избытка денег.

Ну, например, он зарабатывает меньше нее. В связи с этим она вынуждена сокращать список своих потребностей, менять образ жизни и социальный статус. А он вместо того, чтобы что-то менять, надевает маску неудачника и живет себе дальше. И вчерашняя большая любовь трансформируется в презрение. А так как женщинам в нашей стране нужно всегда держать марку перед подругами и родственниками, они приходят ко мне.

Если же денег наоборот больше, чем нужно, то в парах возникают проблемы принятия друг друга - кто-то не так посмотрел или что-то не то сказал. Но я считаю, что все это глупости.

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