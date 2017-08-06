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В Кыргызстане может появиться первая женщина Ironman

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441368-ru.html

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6 августа 2017, 12:39       Комментарии

БИШКЕК, 6 авг - Sputnik. Кыргызстанка Юлия Фернас готовится стать первой женщиной в Кыргызстане, которая завоюет титул Ironman, сообщил вице-президент Федерации триатлона Урмат Насыкулов.
По его словам, чтобы удостоиться этого звания необходимо проплыть 4 км, проехать на велосипеде 180 км и пробежать марафон 42 км. Все это нужно успеть выполнить за 17 часов.
Спортсменка планирует завоевать титул на турнире в Дании, который будет проходить 20 августа.
Ранее трое мужчин из Кыргызстана были признаны Ironman.
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