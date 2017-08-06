Сын Цоя записал альбом со своими песнями

6 августа 2017, 12:07 Комментарии

Александр Цой, сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя, выпустил мини-альбом с музыкальными композициями, пишет Росбалт. Песни Александр, ранее известный как гитарист петербургской команды Para bellum, исполняет сам.

Альбом под названием "Опора" выйдет 3 сентября. Пока же в Сети появился клип на песню "Шепот".

Сыну Цоя 31 год. На жизнь он зарабатывает дизайном в музыкальной отрасли.

Виктор Цой погиб в ДТП в 1990 году в возрасте 28 лет.

21 июня исполнилось 55 лет со дня рождения легенды отечественной рок-сцены.