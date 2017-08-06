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Сын Цоя записал альбом со своими песнями

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364364_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441367-ru.html

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6 августа 2017, 12:07       Комментарии

Александр Цой, сын лидера группы "Кино" Виктора Цоя, выпустил мини-альбом с музыкальными композициями, пишет Росбалт. Песни Александр, ранее известный как гитарист петербургской команды Para bellum, исполняет сам.
Альбом под названием "Опора" выйдет 3 сентября. Пока же в Сети появился клип на песню "Шепот".
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