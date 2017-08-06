Доллар США: 69.3816 (+0.0566) 
Евро: 82.4427 (+0.3376) 
Золото: 40.81 $/гр (+0.24) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Первые 300 паломников вылетят на хадж 6 августа, - ДУМКПервые 300 паломников вылетят на хадж 6 августа, - ДУМКЖээнбеков: Строительство жилья и соцобъектов на Алае надо закончить до зимыЖээнбеков: Строительство жилья и соцобъектов на Алае надо закончить до зимы

МИД: С новым президентом Ирана двустороннее сотрудничество остается в силе

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364371_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441366-ru.html

Похожие новости

Кто претендует в президенты КР - Инфографика

Главы МИД Кыргызстана и Ирана обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

Президент Атамбаев поручил тщательно разработать долгосрочную стратегию развития Кыргызстана

Президент вернулся из отпуска и поручил обеспечить тщательную работу по разработке стратегии развития до 2040 года

Президент России во время отпуска в Туве поймал огромную щуку

6 августа 2017, 12:07       Комментарии

В рамках участия делегации КР на церемонии инаугурации Президента Ирана Хасана Роухани, состоялась встреча министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе встречи было отмечено, что в текущем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений (10 мая 1992 г.) между КР и ИРИ. Все эти годы сотрудничество между странами развивалось поступательно, расширялось в различных областях. Создали хорошую правовую основу для взаимного сотрудничества и реализации совместных проектов, укрепления экономических и культурных связей между нашими народами.
Министры рассмотрели ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита Президента КР Алмазбека Атамбаева в Иран в сентябре 2015 года и ответного визита главы ИРИ Хасана Роухани в Кыргызстан в декабре 2016 года.
В ходе встречи также было отмечено, что страны имеют огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества. В настоящее время между сторонами ведется работа по увеличению взаимного торгового оборота и привлечению инвестиций. С целью диверсификации торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, стороны выразили заинтересованность в реализации совместных экономических проектов. Для достижения этих целей, стороны сошлись во мнении, что необходимо усилить деятельность кыргызско-иранской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству как важного механизма взаимодействия.
Обе стороны выразили надежду, что программа долгосрочного сотрудничества между КР и ИРИ до 2026 года будет устойчивой базой для развития дальнейших двусторонних кыргызско-иранских отношений.
Также были рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия по международным и региональным вопросам, в том числе в рамках ООН, ОИС, ОЭС, ШОС, и т.п.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум