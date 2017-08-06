МИД: С новым президентом Ирана двустороннее сотрудничество остается в силе

6 августа 2017, 12:07 Комментарии

В рамках участия делегации КР на церемонии инаугурации Президента Ирана Хасана Роухани, состоялась встреча министра иностранных дел КР Эрлана Абдылдаева с коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи было отмечено, что в текущем году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений (10 мая 1992 г.) между КР и ИРИ. Все эти годы сотрудничество между странами развивалось поступательно, расширялось в различных областях. Создали хорошую правовую основу для взаимного сотрудничества и реализации совместных проектов, укрепления экономических и культурных связей между нашими народами.

Министры рассмотрели ход выполнения договоренностей, которые были достигнуты в рамках визита Президента КР Алмазбека Атамбаева в Иран в сентябре 2015 года и ответного визита главы ИРИ Хасана Роухани в Кыргызстан в декабре 2016 года.

В ходе встречи также было отмечено, что страны имеют огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества. В настоящее время между сторонами ведется работа по увеличению взаимного торгового оборота и привлечению инвестиций. С целью диверсификации торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, стороны выразили заинтересованность в реализации совместных экономических проектов. Для достижения этих целей, стороны сошлись во мнении, что необходимо усилить деятельность кыргызско-иранской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству как важного механизма взаимодействия.

Обе стороны выразили надежду, что программа долгосрочного сотрудничества между КР и ИРИ до 2026 года будет устойчивой базой для развития дальнейших двусторонних кыргызско-иранских отношений.

Также были рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия по международным и региональным вопросам, в том числе в рамках ООН, ОИС, ОЭС, ШОС, и т.п.