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СМИ: Британскую модель похитили в Милане и выставили на аукцион в даркнете

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364363_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441364-ru.html

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6 августа 2017, 11:32       Комментарии

Злоумышленник похитил 20-летнюю модель из Великобритании в Милане и выставил её на аукцион в теневом сегменте интернета.
Как пишет RT со ссылкой на Daily Mail, девушка, имя которой не называется, приехала в Милан на фотосессию, подстроенную уроженцем Польши Лукашем Хербой. Во время фотосъёмки злоумышленник вколол модели наркотик и взял её в заложники.
Херба пытался продать её за €300 тыс. в биткоинах в теневом сегменте интернета.
В итоге девушка провела в плену около недели. Сообщается, что злоумышленник решил освободить модель, узнав, что у неё есть двухлетний сын. Когда его задержала полиция, Херба отметил, что "похищение матерей не входило в его планы".
Предполагается, что он состоит в группировке "Чёрная смерть", которая якобы занимается продажей людей в даркнете.

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