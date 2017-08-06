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Жээнбеков: Строительство жилья и соцобъектов на Алае надо закончить до зимы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364372_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-441363-ru.html

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Объявлен тендер на разработку проекта строительства домов для сотрудников Минкультуры

6 августа 2017, 11:35       Комментарии

Строительство жилья и социальных объектов в пострадавших от землетрясения селах Чон-Алайского района Ошской области должно быть закончено до наступления холодов. Об этом сказал премьер-министр, во время ознакомления с ходом реализации министерствами и ведомствами поручений по восстановлению социальных объектов, разрушенных в ходе землетрясений, произошедших 3 и 5 мая 2017 года в Чон-Алайском районе Ошской области.
Глава правительства принял участие в закладке капсул в фундамент строящихся зданий больниц в селах Кара-Мык и Жекенди Чон-Алайского района Ошской области.
Директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при ПКР Бакытбек Абдиев сообщил, что обе больницы рассчитаны на 15 койко-мест.
Во время встречи с местными жителями Жээнбеков передал слова поддержки от имени Президента КР, отметив, что вопрос восстановления социальных объектов находится под его личным контролем.
"8 мая я уже приезжал в Чон-Алайский район Ошской области, чтобы лично ознакомиться с масштабом разрушений. По итогам поездки соответствующим государственным органом был дан ряд конкретных поручений, направленных на оказание помощи пострадавшему населению и восстановление разрушенных объектов, включая социальные объекты и жилые дома. Большая часть данных поручений уже выполнена, остальные находятся на стадии реализации", - сообщил премьер-министр.
Глава Правительства сообщил, что на ликвидацию чрезвычайных ситуаций из республиканского бюджета выделено 1,4 млрд. сомов.
"Вместе с этим из резервного фонда Президента КР выделено 36,8 млн. сомов. Из них владельцы домов, получивших разрушения 4 категории получат по 50 тысяч сомов, владельцы домов 5 категории разрушений – 100 тысяч сомов. Вместе с тем, правительством одобрен вопрос участия пострадавших граждан в Программе "Доступное жилье 2015-2020". Из них 642 гражданина нуждаются в новом жилье, 933 гражданам требуется проведение ремонта имеющегося жилья. Учитывая всю сложность ситуации, ставка по выдаваемым кредитам для пострадавших граждан будет снижена до 7% годовых с отсрочкой выплаты процентов и основной суммы на 6 месяцев. Строительство нового жилья гражданами будет вестись в селах, расположенных в сельских управах Торт-Кол, Кароол, Кызыл Октябрь и Куршаб, где для пострадавших уже выделены земельные участки", - сообщил Жээнбеков.
В свою очередь, местные жители попросили оказать содействие в доставке кирпича и введении, ввиду разрушения дорожного полотна, ограничений на передвижения грузового автотранспорта по автодороге Ош - Сары-Таш - Кара-Мык в дневное время.
Премьер-министр подчеркнул, что вопрос с поставками кирпича будет решен, а в Чон-Алайский район в ближайшее время прибудут специалисты минтрансдора, которые изучат вопрос введения ограничения на передвижение грузового автотранспорта по указанной автодороге.
"Вопрос ограничения передвижения грузового автотранспорта, зачастую следующего с перегрузом, весьма актуален. Здесь многое зависит от прозрачности работы пунктов весогабаритного контроля. В целях минимизации человеческого фактора и обеспечения прозрачности в ближайшее время на автодороге Ош - Сары-Таш - Кара-Мык будет внедрен электронный контроль в режиме он-лайн за деятельностью пунктов весогабаритного контроля. Это позволит навести порядок на пунктах весогабаритного контроля и систематизировать график передвижения грузового автотранспорта. Данный проект уже реализуется в других регионах страны и успел зарекомендовать себя с положительной стороны", - констатировал глава правительства.
Отдел информационного обеспечения
Аппарата Правительства Кыргызской Республики

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